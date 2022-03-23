Spor Toto 1. Lig’de zorlu günler geçiren Bursaspor, devre arasında transfer ettiği dört isimden henüz tam beklediği dönüşü alamasa da umutlarını yitirmiyor. Yeşil-beyazlı takımın bu süre zarfında en çok formayı teslim ettiği isim ise Joao Pedro oldu. Golcü futbolcu ilk çıktığı Samsunspor maçında fileleri havalandırırken, son olarak da Balıkesirspor karşısında galibiyeti getiren golü kaydetti. Joao Pedro toplamda 390 dakika forma giydi. Pedro’yu 234 dakika ile Bifouma takip etti. Tam hazır olmamasına ve kısa süre forma giymesine rağmen transfer edilen dörtlü arasında performansıyla en çok dikkat çeken futbolcu Bifouma oldu. Bifouma, Balıkesirspor maçında yaptığı asistle de dikkat çekti. Talihsiz bir sakatlık geçiren Enver Cenk Şahin 90 dakika, transfer edilen isimler arasında geri planda kalan Yusuf Türk ise şu ana kadar 63 dakika yeşil-beyazlı formayı terletti.