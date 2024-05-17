Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Bursluluk parası ne zaman yatacak ve nereden alınacak? 2024 MEB İOKBS bursluluk parası ne kadar?

        Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2024 İOKBS bursu ne kadar, kaç TL?

        İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla www.meb.gov.tr sayfası üzerinden erişime açıldı. İOKBS sonuçlarına göre bursluluk parası almaya hak kazanan öğrenciler "Bursluluk parası ne zaman yatacak ve nereden alınacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 2024 bursluluk parası miktarı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 12:54 Güncelleme: 17.05.2024 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başarılı olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine destek amacıyla bursluluk parası ödeniyor. 21 Nisan'da düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 17 Mayıs Cuma günü erişime açıldı. Sınav sonuçlarının belli olmasının ardından "Bursluluk parası ne zaman yatar?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        2

        İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?

        İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Son olarak 2023 yılında aylık burs ücreti 863 TL olarak belirlendi. 2024 yılında bursluluk ücretine yüzde 30 zam yapılması durumunda 1.121 TL’ye yükselecek.

        Bursluluk ücretine yüzde 35 zam yapılması halinde 1.165 TL olacak.

        Bursluluk ücretine yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 1.208 TL’ye çıkacak.

        3

        BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

        Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

        Burslar her ayın 25 inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılıyor. Öğrenciler ekim ayından sonra her ayın 25'inden sonra burslarını alabilecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        O ilaçları artık aile hekimleri yazacak
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        Dayak yediği sevgilisini bıçakla öldürmüştü! Irına'nın cezası açıklandı!
        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık
        ATM'den para çekenler dikkat! Kaşla göz arasında milyonlarca liralık dolandırıcılık
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        İstinaf acılı annenin isyanını duydu: "Bir canın karşılığı 15 bin lira mı olur?"
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        Hazal 7 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        45 milyon Euro'luk teklife ret!
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Çetin Doğan tahliye edildi
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Süper Lig'de düğüm çözülüyor!
        Türk bilim insanları dünya literatürüne kazandırdı
        Türk bilim insanları dünya literatürüne kazandırdı
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        "Herkesin vardı, bir benim yoktu"
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde düşüş
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'den 'fahiş fiyat' açıklaması
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Fatih Terim ayrılığı açıkladı
        Çocuk parkını tamir etti
        Çocuk parkını tamir etti
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Hangi egzersiz daha çok kalori yaktırıyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Fransa'ya bağlı özerk bölgede neler oluyor?
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Yeni akım: Böceklere öncelik veren bir bahçecilik
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında dolar bazlı düşüş sürüyor