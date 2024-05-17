Bursluluk parası ne zaman yatacak? 2024 İOKBS bursu ne kadar, kaç TL?
İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 17 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla www.meb.gov.tr sayfası üzerinden erişime açıldı. İOKBS sonuçlarına göre bursluluk parası almaya hak kazanan öğrenciler "Bursluluk parası ne zaman yatacak ve nereden alınacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, 2024 bursluluk parası miktarı...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başarılı olan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine destek amacıyla bursluluk parası ödeniyor. 21 Nisan'da düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 17 Mayıs Cuma günü erişime açıldı. Sınav sonuçlarının belli olmasının ardından "Bursluluk parası ne zaman yatar?" sorusu gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
İOKBS BURSLULUK PARASI NE KADAR?
İOKBS bursluluk ücreti ise memur maaşı katsayı oranına göre hesaplanıyor. Son olarak 2023 yılında aylık burs ücreti 863 TL olarak belirlendi. 2024 yılında bursluluk ücretine yüzde 30 zam yapılması durumunda 1.121 TL’ye yükselecek.
Bursluluk ücretine yüzde 35 zam yapılması halinde 1.165 TL olacak.
Bursluluk ücretine yüzde 40 zam yapılması durumunda ise 1.208 TL’ye çıkacak.
BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Burslar her ayın 25 inde ön yüklemeli banka kartlarına aktarılıyor. Öğrenciler ekim ayından sonra her ayın 25'inden sonra burslarını alabilecek.