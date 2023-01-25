İOKBS bursluluk parası ile ilgili aramalar ciddi bir artış gösterdi. Bu yılki sınav sonuçlarının ardından burs kazanan katılımcılar, söz konusu bursun ne zaman hesaplara ödeneceğini ve bu miktarın ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte, 2023 İOKBS bursları ile ilgili tüm bilgiler...