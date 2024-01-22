Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bursluluk sınav tarihi belli oldu! 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman?

        Bursluluk sınav tarihi belli oldu! 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman?

        Bursluluk Sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı tarihi de belli oldu. Böylelikle başta belirtilen soru da cevabını buldu. İşte İOKBS sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 08:52 Güncelleme: 22.01.2024 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İOKBS yani 2024 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Merak edilen sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerle paylaşıldı. İşte Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilen İOKBS 2024 Bursluluk Sınavı tarihi...

        2

        2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

        3

        İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak. Henüz bursluluk sınavı başvuru takvimi belli olmadı. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda okullardan veya e-Okul üzerinden sınava müracaat edebilecek.

        4

        MEB’DEN KRİTİK AÇIKLAMA!

        MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

        Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak."

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Macron'dan Fransa'ya 'reform' vaadi
        Macron'dan Fransa'ya 'reform' vaadi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Zirveye Aslan pençesi!
        Zirveye Aslan pençesi!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        "Panik değil stres yönetimi lazım"
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler