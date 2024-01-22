Bursluluk sınav tarihi belli oldu! 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı ne zaman?
Bursluluk Sınavı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte 2024 İOKBS Bursluluk Sınavı tarihi de belli oldu. Böylelikle başta belirtilen soru da cevabını buldu. İşte İOKBS sınav tarihi...
İOKBS yani 2024 bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. Merak edilen sınav tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerle paylaşıldı. İşte Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilen İOKBS 2024 Bursluluk Sınavı tarihi...
2024 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024"te yer alacak. Henüz bursluluk sınavı başvuru takvimi belli olmadı. Adaylar belirlenen takvim doğrultusunda okullardan veya e-Okul üzerinden sınava müracaat edebilecek.
MEB’DEN KRİTİK AÇIKLAMA!
MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.
Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 - 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak."