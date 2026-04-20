Bursluluk sınavı giriş belgesi sorgulama: 2026 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?
2026 yılı bursluluk sınavı, öğrenci ve velilerin gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-İOKBS kılavuzuna göre 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yanı sıra hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar da sınava katılım hakkına sahip olacak. Bu süreçte beklenen sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Peki, 2026 İOKBS sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak, giriş belgeleri nereden alınır? İşte tüm detaylar...
2026 İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
Millî Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan 2026'da düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yeri belgeleri, e-Okul'da erişime açıldı.
Resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınavın giriş yeri belgeleri, rapor bilgileriyle birlikte e-Okul sınav işlemleri ekranına eklendi ve okul müdürlüklerinin erişimine açıldı.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek öğrencilere teslim edilecek.
Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki "Öğrenci Sınav Bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.
BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?
Bursluluk sınavında adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruları yanıtlamaları için 100 dakika süre tanınacak.
İOKBS SINAV SORU SAYISI VE DAĞILIMI
2026 Bursluluk sınavında 5,6,7'nci sınıf öğrencileri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler dersleri olmak üzere toplamda 80 soruya yanıt verecek
8.Sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler (T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) derslerinin her birinden 20 soru olmak üzere toplamda 80 soruya yanıt verecek.
9,10,11'inci sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik-Kimya-Biyoloji), Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) derslerinden toplamda 80 soruya yanıt verecek.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.