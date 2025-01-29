2025 İOKBS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

İOKBS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Ancak 2024 yılı için başvurular 13 Şubat - 1 Mart 2024 tarihlerinde alınmıştı. Bu yıl da başvuruların Şubat ayında başlaması bekleniyor. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler yayımlanacak olan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2025"te yer alacak.