Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı ve başvuru tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2026/İOKBS sınav tarihini açıkladı. Sınava katılacak öğrenciler, Bursluluk sınavı başvuru tarihi ne zaman öğrenmek istiyor. Peki Bursluluk sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan Bursluluk sınavı için tarih belli oldu. Sınava katılım sağlamak isteyenler, başvuru tarihleri hakkında bilgilenmek istiyor. Peki Bursluluk sınavı 2026 başvuru tarihi ne zaman?
2026 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Bursluluk sınavı tarihi MEB tarafından yayınlanan 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi ile açıklandı.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2026/İOKBS sınavı 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.
Bursluluk Sınavı 2026 için başvuru takvimi henüz açıklanmadı. İOKBS başvuru kılavuzu ile takvim ve başvuru şartları gibi detaylar da netleşecek.