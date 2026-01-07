Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS Bursluluk sınavı ve başvuru tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenli olarak uygulanan Bursluluk sınavı için tarih belli oldu. Sınava katılım sağlamak isteyenler, başvuru tarihleri hakkında bilgilenmek istiyor. Peki Bursluluk sınavı 2026 başvuru tarihi ne zaman?