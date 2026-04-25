        BURSLULUK SINAVI SAATİ: Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2026 İOKBS bursluluk sınavı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-İOKBS kılavuzuna göre 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yanı sıra hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri de sınava katılım sağlayabilecek. Beklenen sınav giriş belgeleri erişime açılırken, sınav için geri sayım da başladı. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 12:28
        Bu hafta sonu gerçekleştirilecek 2026 İOKBS bursluluk sınavı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026-İOKBS kılavuzu doğrultusunda 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf düzeyindeki öğrenciler sınavda ter dökecek. Bursluluk sınavında adaylara toplam 80 soru sorulacak ve bu soruları çözmeleri için 100 dakikalık bir süre verilecek. Sınav öncesinde sınav giriş belgeleri e-Okul üzerinden erişime açıldı. Bu kapsamda "Bursluluk sınavı giriş belgesi nasıl alınır, sınav ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?" sorularının cevabı haberimizde...

        BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

        Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00’da yapılacak.

        İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        Millî Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan 2026'da düzenlenecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yeri belgeleri, e-Okul'da erişime açıldı.

        Resmi ve özel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek sınavın giriş yeri belgeleri, rapor bilgileriyle birlikte e-Okul sınav işlemleri ekranına eklendi ve okul müdürlüklerinin erişimine açıldı.

        Fotoğraflı sınav giriş belgeleri elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek öğrencilere teslim edilecek.

        Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ndeki "Öğrenci Sınav Bilgileri" ekranından oturum bilgilerini görüntüleyebilecek.

        BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA OLACAK?

        Bursluluk sınavında adaylara toplam 80 soru yöneltilecek ve bu soruları yanıtlamaları için 100 dakika süre tanınacak.

        İOKBS SINAV SORU SAYISI VE DAĞILIMI

        2026 Bursluluk sınavında 5,6,7'nci sınıf öğrencileri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler dersleri olmak üzere toplamda 80 soruya yanıt verecek

        8.Sınıf ve Hazırlık Sınıfı öğrencileri Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler (T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) derslerinin her birinden 20 soru olmak üzere toplamda 80 soruya yanıt verecek.

        9,10,11'inci sınıflar ise Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Fizik-Kimya-Biyoloji), Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) derslerinden toplamda 80 soruya yanıt verecek.

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar metrobüsün önünü kesti

         İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüs hattında sabah saatlerinde başlayan yoğunluk, duraklarda izdihama ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Çileden çıkan vatandaşlar, metrobüsün önünü kesti, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Laptopların üzerindeki etiketler ne işe yarıyor?
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        "Kahraman" olacaktı, mahkum oldu!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!
        Ekran bağımlılığı alarmı! Kritik 2025 yılı uyarısı!