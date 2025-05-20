BURULAŞ eylemine karşı ücretsiz servis

Bursa'da toplu taşıma hizmeti veren Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BURULAŞ) çalışanlarının eylemi nedeniyle Kestel Belediyesi tarafından ücretsiz servis hizmeti başlatıldı.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sabah saatlerinden itibaren ilçede ulaşım ihtiyacını karşılamak amacıyla 07.00 itibarıyla ücretsiz servis hizmeti başlattıklarını açıkladı.

Belediye tarafından sağlanan bu hizmet, Kestel Metro İstasyonu'nda özellikle hasta ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Şehir Hastanesi, Uludağ Üniversitesi ve şehir merkezine servisler hazır bulundu.

Başkan Ferhat Erol, "Toplu taşıma hakkı, temel bir kamusal haktır. Vatandaşlarımızın günlük yaşamlarının aksamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Eylem hakkına saygılıyız ancak halkımızın mağdur olmaması önceliğimizdir" dedi.