Kış aylarında havanın soğuması ile, mevsim değişikliklerinde değişen ani hava durumu ile ve yaz aylarında alerjik reaksiyonlara bağlı olarak oluşan burun tıkanıklığını evde doğal yöntemler ile açabilirsiniz.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Burun Eti: Burnun içinde konka adında etler bulunur. Burun içinden geçen havanın ısısını ayarlayan ve nemlendiren bu etler alerjik veya iltihaplanma sebebiyle burnu tıkayacak kadar büyür.

Burun Kemik Veya Kıkırdağında Eğrilik: En sık rastlanan sebeplerden biri olan burun kemiğinde veya kıkırdağındaki eğrilik nefes alıp vermeyi zorlaştırır.

Enfeksiyon: Virüslerin sebep olduğu soğuk algınlığı ile oluşan enfeksiyon burun tıkanıklığı ve akmaya neden olur.

Alerji: Polenler, hayvan tüyleri, tozlar gibi birçok nedenden dolayı olan alerji burun tıkanıklığına yol açar.

BURUN TIKANIKLIĞI NELERE YOL AÇAR?

Burnun tıkalı olması, nefes alıp vermeyi zorlaştırır. Buna bağlı olarak ağızdan alınan nefes boğazda enfeksiyona neden olur.

Gece burnun tıkalı olması, horlama ve uyku bozukluklarına neden olur. Bu da daha yorgun hissetmenize sebep olur.

Sesin kalitesini değiştirir ve burundan konuşmaya sebep olur.

Rahat nefes alamamak yürürken, merdiven çıkarken, spor yaparken zorluklara yol açar.

Akciğer ve kalp problemlerini ağırlaştırır.

Baş ağrısı yapar.

BURUN TIKANIKLIĞI NASIL AÇILIR?