Buse Babadağ, 'Fındıkkıran Balesi'nde dans edecek

Genç Bale Topluluğu, P.İ.Çaykovski'nin ölümsüz müziğiyle pek çok bale topluluğu tarafından yılbaşında sahnelenmesi geleneksel hâle gelen 'Fındıkkıran Balesi'ni bu sezonda da sahneye taşıyacak.

Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği bu büyü – masal tarzı, yılbaşı klasiği olan 'Fındıkkıran Balesi' ile sanatseverlerin karşısına çıkacak olan İstanbul Genç Bale Topluluğu; yetenekli ve yıldızı parlayan genç bale sanatçılarını özgüven ve sanatsal olgunlukla profesyonel sahneye taşımayı amaçlıyor.

Türkiye, ABD, Rusya, Makedonya, Japonya, Kanada, Belçika ve Almanya’dan yetenekli genç bale sanatçılarının bir araya geldiği eseri, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango sahneleyecek.

27 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde başlayacak 'Fındıkkıran Balesi' temsillerinin organizasyonu Mayo Store tarafından gerçekleştiriliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk ve tek Türk baş balerin olan Buse Babadağ, San Antonio Balesi'nden Will Robichaud ile birlikte 'Fındıkkıran Balesi'nde dans edecek. Ayrıca İstanbul Genç Bale Topluluğu’na destek vermek amacıyla Stuttgart Balesi'nin baş dansçısı Marti Paixa ve Kuzey Makedonya Balesi'nin baş dansçısı Balazs Locsei de eserin farklı temsillerinde başrolde sahneye çıkacak.