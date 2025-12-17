Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale Buse Babadağ, 'Fındıkkıran Balesi'nde dans edecek

        Buse Babadağ, 'Fındıkkıran Balesi'nde dans edecek

        Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk ve tek Türk baş balerin olan Buse Babadağ, 'Fındıkkıran Balesi'nde dans edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 09:28 Güncelleme: 17.12.2025 - 09:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Fındıkkıran Balesi'nde dans edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Genç Bale Topluluğu, P.İ.Çaykovski'nin ölümsüz müziğiyle pek çok bale topluluğu tarafından yılbaşında sahnelenmesi geleneksel hâle gelen 'Fındıkkıran Balesi'ni bu sezonda da sahneye taşıyacak.

        Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği bu büyü – masal tarzı, yılbaşı klasiği olan 'Fındıkkıran Balesi' ile sanatseverlerin karşısına çıkacak olan İstanbul Genç Bale Topluluğu; yetenekli ve yıldızı parlayan genç bale sanatçılarını özgüven ve sanatsal olgunlukla profesyonel sahneye taşımayı amaçlıyor.

        REKLAM

        Türkiye, ABD, Rusya, Makedonya, Japonya, Kanada, Belçika ve Almanya’dan yetenekli genç bale sanatçılarının bir araya geldiği eseri, Kuzey Makedonya Opera ve Balesi sanat yönetmeni, balerin, koreograf Olga Pango sahneleyecek.

        27 Aralık’ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde başlayacak 'Fındıkkıran Balesi' temsillerinin organizasyonu Mayo Store tarafından gerçekleştiriliyor.

        Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk ve tek Türk baş balerin olan Buse Babadağ, San Antonio Balesi'nden Will Robichaud ile birlikte 'Fındıkkıran Balesi'nde dans edecek. Ayrıca İstanbul Genç Bale Topluluğu’na destek vermek amacıyla Stuttgart Balesi'nin baş dansçısı Marti Paixa ve Kuzey Makedonya Balesi'nin baş dansçısı Balazs Locsei de eserin farklı temsillerinde başrolde sahneye çıkacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Buse Babadağ
        #fındıkkıran balesi
        #Opera
        #bale
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        Tuğberk Gülter: Kervan için annemi öldürebilir
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        ABD-Venezuela gerilimi tırmanıyor!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Bir garibin cinayete kurban gidişi... Köydeki 19 yıllık korkunç sır!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Göz renginiz doğduğunuzdan beri aynı mı?
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yargıtay’ın işe iade kriterleri
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Yağış yok; buzlanma, don ve sis var
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump yönetimine "Epstein dosyalarını yayımlaması" baskısı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Trump'tan "İsrail'e desteğimiz tam" mesajı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Gelir İdaresi Başkanlığı "vergi borçlularını" açıkladı
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Cimbom bu sezon da Sane'yle parlıyor!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        Kız öğrenci grubuna müstehcen fotoğraf atan öğretmen tutuklandı!
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        ABD yönetimi seyahat yasaklarını genişletti
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Savcı katili, tanığın sözünü kesti!
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Türkiye’ye yatırımı 480 milyar TL’yi aştı
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        Pana, F.Bahçe'nin serisine son verdi!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!
        FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu!