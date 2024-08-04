Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Buse Savaşkan, Paris 2024'te 10. oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Buse Savaşkan, Paris 2024'te 10. oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlama finallerinde 10'uncu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 22:49 Güncelleme: 04.08.2024 - 22:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buse Savaşkan, Olimpiyat 10.'su oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli atlet Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar yüksek atlama finallerinde 10'uncu oldu.

        Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta, atletizm kadınlar yüksek atlama finalleri gerçekleştirildi.

        Olimpiyatlara ilk kez katılan milli atlet Buse Savaşkan, 1.86 metreyi ikinci hakkında geçti. Bir sonraki yükseklik olan 1.91 metreyi üç hakkında da geçemeyen Buse, 10'uncu sırayı elde etti.

        Buse Savaşkan, Londra 2012'de mücadele eden milli sporcu Burcu Ayhan'dan sonra kadınlar yüksek atlamada olimpiyat finaline yükselen ikinci atlet olmuştu.

        UKRAYNALI MAHUCHIKH ALTIN MADALYA KAZANDI

        Bu disiplinde Ukraynalı Yaroslava Mahuchikh 2.00 metreyi ilk seferde geçerek altın madalyaya uzanırken, 2.00 metreyi üçüncü hakkında geçen Avustralyalı Nicola Olyslagers ise gümüş madalya elde etti.

        Ukraynalı Iryna Gerashchenko ve Avustralyalı Eleanor Patterson 1.95 metreyi aynı haklarında geçerek bronz madalya kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak"
        "Siyonistlerin bu küstahlığı cevapsız kalmayacak"
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        İngiltere'de gerilim tırmanıyor!
        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
        Kuzey Tunçelli rekorla Olimpiyat 5.'si!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Milli boksör Hatice Akbaş, Paris 2024'te finalde!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        Florentino Perez'in Arda Güler şaşkınlığı!
        30 yıl sonra harekete geçti! "Ölmeyi reddediyor"
        30 yıl sonra harekete geçti! "Ölmeyi reddediyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        "İsrail kapsamlı saldırı senaryosuna hazırlanıyor"
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Aynı tarlada ikinci obruk: Çocuklarının gözü önünde yok olacaktı
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        Banka müdüründen hayatını değiştiren karar: Çoban bulamayınca istifa etti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        İstanbul'da hastanenin tavanı çöktü: Bir bebek hayatını kaybetti
        Torunlarını kurtarmak isterken boğuldu
        Torunlarını kurtarmak isterken boğuldu
        Babaya veda
        Babaya veda
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        Probiyotikler dermatolojik sorunları olan çocuklara yardımcı olabilir mi?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        48 saatlik süre geçti, Instagram ne zaman açılacak?
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Dünyadaki her 20 hava kargodan biri Turkish Cargo'nun
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup!
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Beni 'öldü' biliyorlardı"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        "Bu takıma transfer yapsan ne olacak?"
        Otelin jestini böyle paylaştı!
        Otelin jestini böyle paylaştı!