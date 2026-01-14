Habertürk
        Buse Terim yeni sevgilisiyle Kapadokya'da

        Buse Terim yeni sevgilisiyle Kapadokya'da

        Buse Terim, geçtiğimiz ay aşkını ilan ettiği yeni sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için Kapadokya'ya gitti

        Giriş: 14.01.2026 - 15:09 Güncelleme: 14.01.2026 - 15:09
        2024'te iki kızının babası Volkan Bahçekapılı'dan boşanan ünlü teknik direktör Fatih Terim'in küçük kızı Buse Terim, geçtiğimiz ay yeni sevgilisini sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla ilan etmişti.

        Buse Terim, sosyal medyada 'Batuson' adını kullan sevgilisiyle birlikte tatil yapmak için Kapadokya'ya gitti.

        Buse Terim, sevgilisinin şömine başında odun yaktığı anları yayımladı.

        Daha sonra kar manzarası eşliğinde sevgilisiyle poz veren Buse Terim, romantik tatiline ait fotoğrafları takipçileriyle paylaştı.

