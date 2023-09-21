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        Haberler Spor Diğer Güreş Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı - Diğer Haberleri

        Buse Tosun Çavuşoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

        Sırbistan´ın başkenti Belgrad'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Moğolistanlı rakibi Delgerma Enkhsaikhan ile karşılaştı. Karşılaşmada 4-1 gerideyken rakibini tuş eden Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 22:53 Güncelleme: 21.09.2023 - 23:03
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        Buse, Dünya Şampiyonu
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        68 Kiloda mücadele eden milli güreşcimiz Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk turda dünya şampiyonu Moldovalı Irina Ringaci 'yi (4-2) öndeyken tuşla, ikinci turda Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga'yı 6-0 öndeyken yine tuşla yendi. Buse, çeyrek finalde Çekyalı Adela Handzlickova'yı 8-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi, gençler dünya şampiyonu ve büyüklerde dünya 2´ncisi olan Japon Ami Ishi'yi maçın ilk devresinde 11-1 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi. Finalde Moğolistanlı Delgerma Enkhsaikhan ile karşılaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, kontrollü başlayan karşılaşmada Buse pasif kaldı. 30 saniye başladığı anda Buse, rakibini minder dışına atarak 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk devresi milli sporcunun 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci devrede ise Moğolistanlı rakibine 4 puan verse de maçı tuşla kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

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        ERKEKLER SERBEST STİLDE 1 BRONZ, 2 OLİMPİYAT KOTASI

        Dünya şampiyonasında erkeklerde serbest stilde 10 sıklette katılan millilerde Taha Akgül, bronz madalya kazandı. Serbestte Taha Akgül ve İbrahim Çiftçi olimpiyatlara gitme hakkı elde ederken, 8 sporcu ise madalya ve olimpiyat kotası alamadan şampiyonaya veda ettiler.

        KADINLARDA 1 ALTIN, 2 OLİMPİYAT KOTASI GELDİ

        Kadınlarda ise dünya şampiyonasında altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu olimpiyatlara gitme hakkı elde ederken, 10 sıklette katıldıkları dünya şampiyonasında Ay-yıldızlılarda Buse ve 5.´nci olan Evin, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başaran sporcular oldular. Şampiyonada 8 sporcu da madalya ve olimpiyat kotası alamadan elendiler.

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