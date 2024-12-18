Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Güreş Buse Tosun Çavuşoğlu ile Sümeyye Boyacı, 2028'de madalya hedefliyor - Diğer Haberleri

        Buse Tosun Çavuşoğlu ile Sümeyye Boyacı, 2028'de madalya hedefliyor

        Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından "yılın en iyi kadın güreşçisi" seçilen milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu ile dünya ve Avrupa şampiyonu milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 2028 Olimpiyatları'nda madalya hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 18.12.2024 - 16:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli güreşçiler, 2028'de madalya hedefliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli sporcular Buse Tosun Çavuşoğlu ile Sümeyye Boyacı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Marketing Summit etkinliğine katıldı.

        UWW tarafından yılın en iyi kadın güreşçisi seçilen Buse Tosun Çavuşoğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın madalya kazandığı için katıldığı en güzel organizasyon olduğunu belirterek, "Kadın güreşi yaygın bir branş değil. Genelde takım sporlarına ilgi var. Madalya almak tecrübe istiyor. İlk katıldığım olimpiyatlarda madalya alamadım. 2020'de 6 kez Kovid-19 olmuştum. Sonrasında ameliyat da olduğum için de Tokyo'daki olimpiyatlara katılamadım." diye konuştu.

        Olimpiyatlarda madalya kazanmanın hayalini her zaman kurduğunu aktaran 29 yaşındaki milli güreşçi, "Yeni yeni toparlanan bir sporcu olarak Paris 2024'e hazırlandım. Madalyaya odaklanmış olarak hazırlandım. Hayalini kurduğum madalyayı kazandım. Dünya ve Avrupa şampiyonu olan bir sporcuya en iyi güreşçi ödülü verildi. Çok mutluyum, çok gururluyum. Olimpiyat şampiyonu olarak da anılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmayı kıl payı kaçırdığını hatırlatan milli para yüzücü Sümeyye Boyacı ise "Yer aldığım iki olimpiyat, deneyim elde ettiğim spor organizasyonlarıydı. Benim için en güzel olimpiyat, henüz yaşamadığım, madalya alamadığım olimpiyattır. Katıldığım iki olimpiyatta da kıl payı madalya kazanamadım. Tokyo'da da deneyim elde ettim. Sakatlık geçirdim. Merdiven bile çıkamayacak haldeydim. Ülkeme verdiğim bir söz vardı. Ameliyat olmaktansa ülkemi temsil etmek istedim. Elimden geleni yaptım ama olmadı. Önümüzde çok uzun yıllar ve hayaller var. Bu hayal için çalışmaya, denemeye değer." değerlendirmesinde bulundu.

        Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanmak istediğinin altını çizen 21 yaşındaki milli yüzücü, "Başarının ne olduğu göreceli bir kavram. Mağlubiyetler ve galibiyetlerle geçirdiğimiz zamanın kendisi. Olimpiyattan döndüğümde uçaktan indim ve gökyüzüne baktım. 'Elimden geleni yaptım mı? Gönlümden geçeni yaptım mı?' diye sordum kendime. Bence başarının anahtarı hiçbir keşkenin kalmaması." diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gidiyor
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Süper iletken çip üretim evi kuracağız"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Amasya'da yaşandı! Polisi görünce kaçmaya çalıştı!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        Cybertruck ve Kartal aynı kaderi paylaştı
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        "Netanyahu Suriye'deki işgali 2025 sonuna kadar sürdürecek" iddiası
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi