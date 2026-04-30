Buse Varol ve Merve Tektaş barıştı
Selçuk Tektaş'ın vefatı sonrası araları açılan ve birbirlerini sosyal medyadan silen Buse Varol ile eltisi Merve Tektaş, aralarındaki buzları eriterek barıştı
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 41 yaşında vefat eden kardeşinin ardından zor bir dönem geçiren ünlü şarkıcı, "Artık dört çocuğum var" diyerek, yeğenleri Eyşan, Ceylan ve yengesi Merve Tektaş'a kol kanat germişti.
Ancak Buse Varol'un, eşine "Yeğenlerin ve yengenle ilgilen ama bizi de ihmal etme" uyarısında bulunduğu ileri sürülmüştü. İddialara göre, Buse Varol'un bu sözlerinden rahatsız olan Merve Tektaş'ın eltisiyle arası açılmış ve ikili birbirini sosyal medyadan silmişti.
İkili, yaşanan kırgınlıkları geride bırakarak bir süre önce barıştı. Geçtiğimiz aylarda birlikte Viyana ve Budapeşte tatillerine çıkan Buse Varol ve Merve Tektaş, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
"HEM ÇOK GÜLDÜĞÜM HEM ÇOK KÜSTÜĞÜM"
Son olarak Varol, Merve Tektaş'ın yeni yaşını kutladı. Ünlü isim paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Birini düşünün; hem çok güldüğün hem çok küstüğün, beraber çok ağlayıp çok kahkaha attığın... Sana verilen sıfatların dışına çıkmayı sonunda başarıp arkadaş, dost olabildiğin... İşte Mermoş benim için öyle biri. İyi ki doğmuşsun, seni çok seviyorum Mervoşum. Birlikte daha çok anı biriktireceğimiz yıllara.
Merve Tektaş ise Varol'a, "Daha erken tanışmayı dilediğimiz ve sonunda tanıştığımız, güzel anılar biriktirdiğimiz yaşlarımız hep beraber olsun Mermoşum. Seni çok seviyorum; çok güldüğümüz yaşlara" sözleriyle karşılık verdi.