"AKLIMDA SENİNLE YÜRÜYORUM"



Şimdilerde Endonezya'da tatilde olan ve duygusal bir mesaj kaleme alan Büşra Pekin, "Babacım, gidişinin ikinci yılında dualarımla, sana dair hikâyelerle, senin çok seveceğine emin olduğum bir doğanın içinde, aklımda seninle yürüyorum" şeklinde konuştu.