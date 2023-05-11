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Büşra Pekin kaybettiği babasını andı

Büşra Pekin, 2021'de yaşamını yitiren babası Volkan Pekin'i vefat yıl dönümünde, "Dualarımla, sana dair hikâyelerle, senin çok seveceğine emin olduğum bir doğanın içinde, aklımda seninle yürüyorum" sözleriyle andı

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  • Büşra Pekin kaybettiği babası Volkan Pekin'i andı - Magazin haberleri

    Büşra Pekin, babası Volkan Pekin'in acısıyla sarsılmıştı. Volkan Pekin, 2021'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu, kaybettiği babasını vefatının yıl dönümünde andı.
  • Büşra Pekin kaybettiği babası Volkan Pekin'i andı - Magazin haberleri

    "AKLIMDA SENİNLE YÜRÜYORUM"

    Şimdilerde Endonezya'da tatilde olan ve duygusal bir mesaj kaleme alan Büşra Pekin, "Babacım, gidişinin ikinci yılında dualarımla, sana dair hikâyelerle, senin çok seveceğine emin olduğum bir doğanın içinde, aklımda seninle yürüyorum" şeklinde konuştu.
  • Büşra Pekin kaybettiği babası Volkan Pekin'i andı - Magazin haberleri

    "ARAMIZDAN AYRILDI"

    Büşra Pekin, babasının yaşamını yitirdiğini, "Babam Volkan Pekin, sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Allah'ım mekânını cennet eylesin" ifadeleriyle duyurmuştu.

    Fotoğraflar: Instagram

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