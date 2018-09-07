Exxon Mobil Corporation’ın iştiraki olan Esso Italiana SrI’nin sahip olduğu Augusta rafinerisi ve fer’i varlıklarının tek kontrolünün SONATRACH tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Total Turkey Pazarlama AŞ’nin elinde bulunan Bütangaz AŞ hisselerinin İpragaz AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

GE Distributed Power Inc, General Electric Austria GmbH ve Jenbacher International BV ile bu şirketlerin iştiraklerinin tek kontrolünün Advent International Corporation tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Kartlon Group tarafından kontrol edilen LCY Chemicals Corp’un ortak kontrolünün KKR & Co Inc tarafından devralınması işlemine izin verildi.

The Blackstone Group LP liderliğindeki konsorsiyum tarafından Thomson Reuters Corporation'un Finansal ve Risk İş Kolu'nun yüzde 55 hissesinin devralınması işlemi onaylandı.

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA’nın kontrolünün CVC Capital Partners SICAV-FIS SA tarafından bazı CVC fonları aracılığı ile tek başına devralınması işlemine izin verildi.

Suzano Papel e Celulose SA’nın, Fibria Celulose SA ile birleşmesi işlemi onaylandı.

Gist-Broacades International B.V, DSM Sinochem Pharmaceuticals Pte Ltd. Bain Capital Investors, LLC’nin yönettiği fonlar aracılığıyla Gist-Broacades International BV ve DSM Sinochem Pharmaceuticals Pte Ltd’nin tek kontrolünü devralması işlemi uygun bulundu.

Elif Holding AŞ'nin tek kontrolünün Alpha Flexibles BV tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Shire Plc'nin tek kontrolünün Takeda Pharmaceutical Company Limited tarafından devralınması işlemi onaylandı.

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama AŞ ile Univar BV arasında akdedilen Trientine 300 mg – Ticari Şartlar adlı sözleşmeye bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.

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