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Hazine ve Maliye Bakanlığı nisan ayı bütçe gerçekleşmeleri verilerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi nisanda 16 milyar 917 milyon lira açık verdi.

Bütçe açığı geçen yılın nisan ayına göre yüzde 60.8 düştü.

4 AYDA 5.8 MİLYAR LİRA FAZLA VERİLDİ

Merkezi yönetim bütçesi yılın ilk 4 ayında ise 5 milyar 863 milyon lira fazla verdi. Geçen yılın ilk 4 ayında 72 milyar 779 milyon lira açık verilmişti.

Nisan ayında faiz dışı fazla ise 1 milyar 166 milyon TL oldu. 4 aylık faiz dışı fazla ise 73 milyar 374 milyon TL oldu.