Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.414,83 %0,92
        DOLAR 42,7036 %0,02
        EURO 50,1262 %-0,07
        GRAM ALTIN 5.962,29 %1,02
        FAİZ 38,34 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 87,03 %2,46
        BITCOIN 89.900,00 %1,62
        GBP/TRY 57,0974 %-0,05
        EUR/USD 1,1731 %-0,08
        BRENT 61,26 %0,23
        ÇEYREK ALTIN 9.748,35 %1,02
        Haberler Ekonomi Para Bütçe kasımda fazla verdi - Para Haberleri

        Bütçe kasımda fazla verdi

        Merkezi yönetim bütçesi, kasımda 169 milyar 486 milyon lira fazla verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:37 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bütçe kasımda fazla verdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre, kasımda bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 51,1 artarak 1 trilyon 419 milyar 589 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 30,7 artışla 1 trilyon 250 milyar 103 milyon lira olarak gerçekleşti.

        Ocak-kasım döneminde de bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 48,5 yükselerek 11 trilyon 571 milyar 584 milyon liraya çıktı. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 41,6 artarak, 12 trilyon 842 milyar 574 milyon lira oldu.

        Merkezi yönetim bütçesi, kasımda 169 milyar 486 milyon lira fazla, ocak-kasım döneminde 1 trilyon 270 milyar 991 milyon lira açık verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Trump'tan Sydney'deki saldırıya müdahale eden Ahmed'e övgü
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        15 hesaba erişim engeli
        15 hesaba erişim engeli
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Tedavi edip doğaya bıraktı! Aylar sonra döndü
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Atlı kızaklar ve kar motorları hazırlandı... Eşsiz güzellik buz tuttu!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        "Beşiktaş'a yakışmadı!"
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor
        Gıda güvenliği için B-Reçete uygulaması başlıyor