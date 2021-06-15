Bütçe mayıs ayında açık verdi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs ayına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi verilerini paylaştı. Buna göre bütçe mayıs ayında 13.37 milyar TL açık verdi. Bütçe geliri bu dönemde 104.56 milyar TL olurken gider 117.94 milyar TL olarak gerçekleşti

Faiz dışı bütçe giderleri 104 milyar TL olarak kaydedilirken, faiz dışı bütçe dengesi ise mayıs ayında 575 milyon TL fazla verdi.

2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise bütçe açığı 7,5 milyar TL, faiz dışı fazla ise 73,9 milyar TL olarak gerçekleşti.