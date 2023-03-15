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Hazine ve Maliye Bakanlığı şubat ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu yayımladı.

Buna göre Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Şubat ayında 69 milyar 737 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Şubat ayında 170 milyar 560 milyon TL açık verdi. Bu kayıtlardaki en yüksek aylık bütçe açığı oldu.

Böylece bütçede 2023'ün ilk iki ayında 202 milyar 802 milyon TL açık verilmiş oldu.

GELİRLER YÜZDE 19 DÜŞTÜ

Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 389 milyar 388 milyon TL, bütçe gelirleri 218 milyar 828 milyon TL olarak açıklandı. Şubatta bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 93.9 artarken, gelirler aynı dönemde yüzde 19.1 düştü.

KURUMLAR VERGİSİ GELİRİ YÜZDE 94 DÜŞTÜ

Gelirlerdeki düşüşte kurumlar vergisi tahsilatındaki sert düşüş etkili oldu. 2022 şubat ayında 82 milyar 619 milyon lira kurumlar vergisi geliri elde edilmişti. Bu yılın şubat ayında ise geçen yıla göre yüzde 94.4'lük düşüş yaşandı ve kurumlar vergisi gelirleri 4 milyar 643 milyon liraya düştü.

Buna karşılık ÖTV gelirleri yüzde 126.5 artarak 42 milyar 709 milyon liraya çıktı.

KKM'YE 2 AYDA 2.1 MİLYAR TL

Yılın ilk 2 ayında kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına yapılan ödemeler 2 milyar 154 milyon liraya ulaştı. Böylece KKM hesaplarının bugüne kadar bütçeye maliyeti 94.7 milyar liraya ulaştı.

Geçen yılın şubat ayında 113 milyar 406 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2023 yılı Şubat ayında 136 milyar 337 milyon TL faiz dışı açık verildi.