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Bütçe uygulama sonuçları açıklandı

Bütçe gelirleri temmuzda 86,5 milyar lira, giderleri 116,2 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe temmuzda 29,7 milyar lira, ocak-temmuz döneminde ise 139,1 milyar lira açık verdi

Bütçe uygulama sonuçları
AA

Türkiye'nin, merkezi yönetim bütçesi gelirleri temmuz ayında 86,5 milyar lira, giderleri 116,2 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azalarak 86 milyar 529 milyon lira, bütçe giderleri ise yüzde 39,1 artarak 116 milyar 225 milyon lira oldu.

Ocak-temmuz döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 yükselerek 541 milyar 940 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 20,5 artarak 681 milyar 87 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 29 milyar 696 milyon lira ve ocak-temmuz döneminde 139 milyar 147 milyon lira açık verdi.

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