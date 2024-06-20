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        Haberler Magazin Bütün ünlüler aynı plajda

        Bütün ünlüler aynı plajda

        Çeşme'deki plaj ünlüler geçidine sahne oldu. Aynı plajda karşılaşan ünlüler; bayramlaşıp, sohbet etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 10:20 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:20
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı, Bülent Şakrak - Esra Akpınar ve Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk, bayram tatili için Çeşme’ye gitti.

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        Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı, Bülent Şakrak - Esra Akpınar ve Özge Özpirinçci - - Burak Yamantürk aynı plajda denk geldi.

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        Denize girmek için Çiftlikköy’e giden ünlüler, tesadüfen aynı noktada olduklarını fark etti.

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        Suda sohbet edip bayramlaşan, birbirleriyle şakalaşan ünlüler, sanki galada gibiydi.

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        Her sene yaz dönemini Çeşme’de geçiren Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı çifti, bu yaz Çeşme’ye misafir olan ünlü arkadaşlarıyla yakından ilgilendiler.

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        Çevrelerinde bulunan vatandaşlar ise bu kadar ünlü ismi bir arada görünce, şaşkınlık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştı.

        #Öykü Karayel
        #Şükran Ovalı
        #caner erkin
        #bülent şakrak
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