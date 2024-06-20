Bütün ünlüler aynı plajda
Çeşme'deki plaj ünlüler geçidine sahne oldu. Aynı plajda karşılaşan ünlüler; bayramlaşıp, sohbet etti
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı, Bülent Şakrak - Esra Akpınar ve Özge Özpirinçci - Burak Yamantürk, bayram tatili için Çeşme’ye gitti.
Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı, Bülent Şakrak - Esra Akpınar ve Özge Özpirinçci - - Burak Yamantürk aynı plajda denk geldi.
Denize girmek için Çiftlikköy’e giden ünlüler, tesadüfen aynı noktada olduklarını fark etti.
Suda sohbet edip bayramlaşan, birbirleriyle şakalaşan ünlüler, sanki galada gibiydi.
Her sene yaz dönemini Çeşme’de geçiren Öykü Karayel - Can Bonomo, Caner Erkin - Şükran Ovalı çifti, bu yaz Çeşme’ye misafir olan ünlü arkadaşlarıyla yakından ilgilendiler.
Çevrelerinde bulunan vatandaşlar ise bu kadar ünlü ismi bir arada görünce, şaşkınlık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalıştı.