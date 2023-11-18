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        Haberler Dünya Büyük Buhran dönemimde ortaya çıkan ilginç yemekler

        Büyük Buhran dönemimde ortaya çıkan ve günümüzde hala yapılan yemekler

        Büyük Buhran, 1929'da Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve 1930'lu yıllar boyunca devam eden ekonomik krizdir. Buhran, Kuzey Amerika ve Avrupa'yı merkez almasına rağmen, dünyanın geri kalanında da yıkıcı etkiler yarattı. Bu yıkım nedeniyle gıda kıtlığı ve tarımda üretim azalışı yaşandı. Böylece insan Büyük Buhran döneminde karınlarını doyurmak için yeni yemekler üretmeye başladılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 12:57 Güncelleme: 18.11.2023 - 12:57
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        KARIŞIK KEK

        Büyük Buhran döneminde tereyağı, süt ve yumurta bulunmadığı için depresyon, yumurtasız, yağsız, sütsüz veya wacky kek olarak da bilinen hamurun içinde nereyde bir keke ait olan hiçbir malzeme bulunmuyor.

        Kekin yapılması için çırpılmaya ihtiyacı yoktur. Wacky kek günümüzde mikrodalga fırında pişirilen keklere benzerdir.

        2

        SU TURTASI

        Unun içindeki nişasta, suyun sertleşmesini ve katılaşmasını sağlar. Böylece turta beklenenden daha az sıvı olur. Ayrıca ABD'de kullanılabilecek tek seçecenek suydu.

        3

        GÜVEÇ

        Günümüz güveç yemeklerine benzemeyen bu tarifte, makarna, sosli, domates ve mısır bulunuyor. Hemen hemen ellerinde bulunan bütün malzemeleri karıştırarak oluşturdukları bu yemek Büyük Buhran döneminde oldukça tercih ediliyordu.

        4

        BAHARATLI KEK

        Sürpriz malzemelerden oluşan baharatlı keki ıslatmak için çorba veya konserve domates malzemeleri kullanılıyordu. Domatesli keki andıran baharatlı kek Büyük Buhran döneminin vazgeçilmez ürünlerinden birisiydi.

        5

        KURU ERİKLİ PUDİNG

        Puding yapımı için kuru erik kullanılıyordu. Daha şekerli olan kuru erik, suyla kaynatılıyor ve ezilerek puding gibi tüketiliyordu.

        6

        YALANCI ELMALI TURTA

        Yalancı elmalı turtanın içerisinde aslında elma yok. Tartar kreması ve limon kabuğu rendesi karışımından oluşan bu turta meyvemsi bir tat verdiği için elmalı turtaya çok benziyor.

        7

        HAVUÇLU SPAGETTİ

        Makarna gibi ürünlere erişemeyen insanlar, havucun içerisine basit soslar yaparak spagetti gibi tüketiyordu.

        8

        YUMURTALI ÇORBA

        Geleneksel Çin çorbası olarak bilinen yumurtalı çorba, Büyük Buhran döneminde Amerikalılar tarafında sıklıkla tüketiliyordu.

        9

        PATATES ÇORBASI

        Büyük Buhran döneminin olmazsa olmaz yemeklerinden birisi patates çorbasıydı.

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        Kaynak:Listverse

        Fotoğraflar: Hulton Archive

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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