Büyük Felaket filmi konusu: Büyük Felaket (Deepwater Horizon) filmi kaç yılında çekildi?
Gerçek bir olaydan beyaz perdeye uyarlanan "Büyük Felaket", dram ve aksiyon türünde bir film olarak karşımıza çıkıyor. 2016 yapımı film, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşmasıyla merak uyandırdı. Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu yapım, trajik bir petrol platformu kazasını merkezine alıyor. Orijinal adı "Deepwater Horizon" olan film hakkında merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...
ABD yapımı "Büyük Felaket" filmi, televizyon gösterimi ile yeniden gündemdeki yerini aldı. Aksiyon ve dram unsurlarını harmanlayan film, tarihe geçen bir çevre felaketini sinema diliyle aktarıyor. 2016 yılında vizyona giren film, gerçek bir olaydan esinlenilmesiyle de ayrı bir önem taşıyor. İzleyiciler filmin detaylarını ve oyuncu kadrosunu merak etmeye başladı. İşte merak edilen bilgiler...
BÜYÜK FELAKET FİLMİ KONUSU NEDİR?
Filmin öyküsü açık deniz üzerinde faal durumda olan sondaj kulesinin petrol sızdırması ve Nisan 2010 da patlaması ile Amerikan tarihindeki en büyük petrol kaçağı haline gelmesi üzerine kurulu. O gün Deepwater Horizon ‘da çalışan ve olabilecek en korkutucu şartlara maruz kalan 126 kişilik ekibin hikayesi beyazperdeye taşınıyor.
İyi eğitilmiş olan karma ekip vardiyalarını tamamlayıp kıyıda bekleyen aileleriyle bir araya gelmeyi umut ederler. Ancak bir anda hayatlarındaki en kara saati yaşamaya başlayan ekip, okyanusun ortasında durdurulamaz bir yangın ile cesurca savaşmak zorunda kalırlar.
BÜYÜK FELAKET OYUNCULARI KİMLER?
Yönetmen koltuğunda Peter Berg'in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Mark Wahlberg, Dylan O'Brien, Kate Hudson, Kurt Russell, Gina Rodriguez, John Malkovich gibi yıldız isimler yer alıyor.