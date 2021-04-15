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Kameraya yansıdı! Milyonluk halı soygunu!

İstanbul Kadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde bulunan bir halıcı mağazasına araçlarını yanaştıran maskeli 5 şüpheli, buradan değeri yaklaşık 2 milyon TL olan halıları araca koyarak çalıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

BÜYÜK SOYGUN! Son dakika: Milyonluk halı soygunu kameralara yansıdı
Kameraya yansıdı! Milyonluk halı soygunu!
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İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Kadıköy Bağdat caddesinde bulunan bir halıcıda akılalmaz bir olay gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde dükkanın önüne beyaz renkte bir araçla gelen kimliği belirsiz maskeli 5 kişi, levye ile kapıyı zorlayarak iş yerine girdi.

80 PARÇA HALIYI YÜKLEYİP GÖTÜRDÜLER

İHA'da yer alan habere göre şüpheliler, yaklaşık 2 milyon TL değerinde olan 80 parça lüks halıyı çalıp arabaya koyarak kayıplara karıştılar. İş yeri sahipleri sabah işe geldiklerinde girişte bulunan halıların çalınmış olduğunu görerek durumu hemen polise bildirdi.

"SOYULAN BEŞİNCİ HALICI BİZİZ"

İş yeri çalışanı Mustafa Arslan "Sabah saat sekize çeyrek kala beyaz bir minibüs ile, gördüğümüz kadarıyla dört beş maskeli kişi, kapıyı levyeyle açtılar. Sağdaki halılarımız yetmiş seksen parçayı arabaya yüklemişler. Maliyeti normalde bir ile bir buçuk milyon lira civarında, bize zarar çok. Bu beşinci halıcı biz, soyulan biz beşinciyiz." ifadelerini kullandı.

SOYGUN KAMERAYA DA YANSIDI

Halı hırsızlığı ise mağazanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerin ticari araçla yanaşıp halıları tek tek çaldığı görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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