- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
AK Parti, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki usulsüzlük iddialarının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itirazda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul Büyükçekmece İlçemiz için olağan itirazımızı daha önce yapmıştık. Bugün de olağanüstü itiraz yoluna gittik. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz hakkımızı daha sonra kullanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
Peki İstanbul için süreç nasıl işleyecek?
OY SAYIM İŞLEMİ BEKLENİYOR
İlk olarak İstanbul’da halen devam eden oy sayım işlemlerinin tamamlanması, bu sayım sonuçlarının sisteme girilmesi sözkonusu. İkinci ve en önemlisi İstanbul’da nihai seçim sonucunun gösteren “il birleştirme tutanağının tanzim edilmesi” gerekiyor. Bu tutanak ancak halen devam eden sayım işlemleri tamamlandıktan sonra tanzim edilebilecek. İl birleştirme tutanağı tanzim edildikten sonra CHP’li Ekrem İmamoğlu halen önde olursa mazbatasını alabilecek. Olağanüstü itiraz süreci mazbata verilmesine engel teşkil etmiyor, aksine süreç bundan sonra başlıyor. AK Parti İstanbul için ancak bu tutanak tanzim edildikten sonra (7 gün içerisinde) İstanbul için olağanüstü itiraz yoluyla YSK’ya başvurabilecek.
YSK HANGİ DURUMDA KABUL EDEBİLİR?
YSK’nın olağanüstü itiraz üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verilebilmesi için “öne sürülen iddiaların somut verilere dayanması” ve “bu iddiaların seçmen sayısı bazında sonuca etkili olması” gerekiyor.
BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI 2019
EKREM İMAMOĞLU BÜYÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU
Büyükçekmece'de vatandaşlara hitap eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt incelemesine ilişkin, "Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz, bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok." dedi
AK PARTİLİ YAVUZ'DAN ÖNEMLİ BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükçekmece İlçemiz için olağan itirazımızı daha önce yapmıştık. Bugün de olağanüstü itiraz yoluna gittik. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz hakkımızı daha sonra kullanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.
— Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) April 9, 2019
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'deki 'taşıma seçmen' ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Soylu, "AK Parti itiraz etti, biz tahkikat yapıyoruz. Burada bir hile, suistimal ve yolsuzluk var" dedi. Bakan Soylu İstanbul'da seçimin yenilenmesine yönelik soruya da "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılması için, ben de sayın Bahçeli'ye katılıyorum" yanıtını verdi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.