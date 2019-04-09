AK Parti, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki usulsüzlük iddialarının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na olağanüstü itirazda bulundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İstanbul Büyükçekmece İlçemiz için olağan itirazımızı daha önce yapmıştık. Bugün de olağanüstü itiraz yoluna gittik. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz hakkımızı daha sonra kullanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Peki İstanbul için süreç nasıl işleyecek?

OY SAYIM İŞLEMİ BEKLENİYOR

İlk olarak İstanbul’da halen devam eden oy sayım işlemlerinin tamamlanması, bu sayım sonuçlarının sisteme girilmesi sözkonusu. İkinci ve en önemlisi İstanbul’da nihai seçim sonucunun gösteren “il birleştirme tutanağının tanzim edilmesi” gerekiyor. Bu tutanak ancak halen devam eden sayım işlemleri tamamlandıktan sonra tanzim edilebilecek. İl birleştirme tutanağı tanzim edildikten sonra CHP’li Ekrem İmamoğlu halen önde olursa mazbatasını alabilecek. Olağanüstü itiraz süreci mazbata verilmesine engel teşkil etmiyor, aksine süreç bundan sonra başlıyor. AK Parti İstanbul için ancak bu tutanak tanzim edildikten sonra (7 gün içerisinde) İstanbul için olağanüstü itiraz yoluyla YSK’ya başvurabilecek.

YSK HANGİ DURUMDA KABUL EDEBİLİR?

YSK’nın olağanüstü itiraz üzerine seçimlerin yenilenmesi kararı verilebilmesi için “öne sürülen iddiaların somut verilere dayanması” ve “bu iddiaların seçmen sayısı bazında sonuca etkili olması” gerekiyor.

BÜYÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI 2019

EKREM İMAMOĞLU BÜYÜKÇEKMECE'DE KONUŞTU

Büyükçekmece'de vatandaşlara hitap eden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'de sahte seçmen iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt incelemesine ilişkin, "Emniyetimizi, polisimizi yormayın. Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin. Biz, bu şehirde, devletimizin seçimle ilgili gerekli kurumların teminatlarıyla seçime girdik. O bakımdan insanların zihnini bulandırmaya gerek yok." dedi

AK PARTİLİ YAVUZ'DAN ÖNEMLİ BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "İstanbul Büyükçekmece İlçemiz için olağan itirazımızı daha önce yapmıştık. Bugün de olağanüstü itiraz yoluna gittik. İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimlerinin yenilenmesi için olağanüstü itiraz hakkımızı daha sonra kullanacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

— Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) April 9, 2019

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'deki 'taşıma seçmen' ve usulsüzlük iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP'nin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Soylu, "AK Parti itiraz etti, biz tahkikat yapıyoruz. Burada bir hile, suistimal ve yolsuzluk var" dedi. Bakan Soylu İstanbul'da seçimin yenilenmesine yönelik soruya da "Bu seçimin bu tartışmadan yoksun bırakılması için, ben de sayın Bahçeli'ye katılıyorum" yanıtını verdi