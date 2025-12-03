Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınan 25 kilo altın 50 kilo gümüş 3 Aralık 2025 güncel kura göre kaç TL ediyor?

        Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan çalınan 25 kilo altın 50 kilo gümüş güncel kur ile ne kadar?

        İstanbul'da, Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda çalışan Erdal Timurtaş'ın, 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş çalarak, ailesi ile İngiltere'ye kaçtığı öğrenildi. Çalınan gümüş ve altının bir süre önce yapılan altın kaçakçılığı operasyonunda el konulduğu anlaşıldı. Kaçan şüpheli ve eşi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Peki, 3 Aralık 2025 güncel kuru ile 25 kilo altın ve 50 kilo gümüş kaç TL ediyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 16:51 Güncelleme: 03.12.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 kilo altın ve 50 kilo gümüş kaç TL?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre: İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'nda çalışan Erdal Timurtaş’ın uzun süredir işe gelmediğinin bildirilmesi üzerine bir savcı şüphelenerek 1 Aralık günü gerçekleştirdiği denetim ile büyük çaptaki hırsızlık vakasını gün yüzüne çıkardı.

        Kasaların açılmasıyla birlikte yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün yerinde olmadığı görüldü. Hırsızlığın ortaya çıkmasıyla emanet bürosunda alarm verildi.

        Yapılan incelemelerde emanet kasasında kayıp olan altın ve gümüşlerin, bir süre önce göçmenlere yönelik düzenlenen altın kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen materyaller olduğu tespit edildi.

        REKLAM

        25 KİLO ALTIN VE 50 KİLO GÜMÜŞ ÇALINDI

        Adli emanet bürosunda yapılan sayımda şu ana kadar: 9 bin 906 gram altın, 49 adet Reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 adet arma altın, 167 adet tam altın, 606 adet bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 adet yarım altın, bin 328 adet çeyrek altın, 40 adet cumhuriyet altın, 2 bin 701 gram takı, 487 adet ata altın, 6 adet gremse altın olmak üzere toplam 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı tespit edildi.

        ŞÜPHELİ AİLESİYLE İNGİLTERE’YE KAÇTI

        Soruşturmayı derinleştiren savcılık, hırsızlığın büroda, 2021 yılında işçi statüsünde göreve başlayan Erdal Timurtaş tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla birlikte olayın ardından, 19 Kasım 2025 sabahı Saat: 08.22’de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere’ye uçakla kaçtığı belirlendi. Savcılık, Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkardı.

        REKLAM

        25 KİLO ALTIN VE 50 KİLO GÜMÜŞ NE KADAR EDİYOR?

        3 Aralık 2025 Çarşamba günü gram altın 5 bin 749 TL olarak işlem görüyor. Bu hesaplamaya göre, 25 kilo altın 143 milyon 725 bin TL değerinde.

        Gümüşün anlık kuru ise 79,86 olarak alındığında 50 kilo gümüş 3 milyon 993 bin TL eder.

        Yani Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan çalınan değerli madenin toplam fiyatı 147 milyon 718 bin TL ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Önce anne ile oğlunu sonra büfeciyi öldürdü! Vurularak yakalandı!
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Galatasaray'ı bekleyen Afrika Kupası tehlikesi!
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?