Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre: İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'nda çalışan Erdal Timurtaş’ın uzun süredir işe gelmediğinin bildirilmesi üzerine bir savcı şüphelenerek 1 Aralık günü gerçekleştirdiği denetim ile büyük çaptaki hırsızlık vakasını gün yüzüne çıkardı.

Kasaların açılmasıyla birlikte yaklaşık 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün yerinde olmadığı görüldü. Hırsızlığın ortaya çıkmasıyla emanet bürosunda alarm verildi.

Yapılan incelemelerde emanet kasasında kayıp olan altın ve gümüşlerin, bir süre önce göçmenlere yönelik düzenlenen altın kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen materyaller olduğu tespit edildi.

Adli emanet bürosunda yapılan sayımda şu ana kadar: 9 bin 906 gram altın, 49 adet Reşat altın, 438 adet kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın, 7 adet arma altın, 167 adet tam altın, 606 adet bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 adet yarım altın, bin 328 adet çeyrek altın, 40 adet cumhuriyet altın, 2 bin 701 gram takı, 487 adet ata altın, 6 adet gremse altın olmak üzere toplam 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün çalındığı tespit edildi.

ŞÜPHELİ AİLESİYLE İNGİLTERE’YE KAÇTI

Soruşturmayı derinleştiren savcılık, hırsızlığın büroda, 2021 yılında işçi statüsünde göreve başlayan Erdal Timurtaş tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Timurtaş'ın eşi Esma Timurtaş ve çocuklarıyla birlikte olayın ardından, 19 Kasım 2025 sabahı Saat: 08.22’de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere’ye uçakla kaçtığı belirlendi. Savcılık, Erdal Timurtaş ve eşi hakkında yakalama kararı çıkardı.

25 KİLO ALTIN VE 50 KİLO GÜMÜŞ NE KADAR EDİYOR?

3 Aralık 2025 Çarşamba günü gram altın 5 bin 749 TL olarak işlem görüyor. Bu hesaplamaya göre, 25 kilo altın 143 milyon 725 bin TL değerinde.

Gümüşün anlık kuru ise 79,86 olarak alındığında 50 kilo gümüş 3 milyon 993 bin TL eder.

Yani Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosundan çalınan değerli madenin toplam fiyatı 147 milyon 718 bin TL ediyor.