İstanbul Büyükçekmece'de viyadüğün altında cansız erkek bedeni bulundu.

DHA'nın haberine göre, bir vatandaş Büyükçekmece Karaağaç Mevkii'nde bulunan viyadüğün altında hareketsiz şekilde çıplak yatan bir kişi görerek, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirledi.

Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu da görülen cansız beden için olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde ölen kişinin yabancı uyruklu olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Polisin soruşturması sürüyor.