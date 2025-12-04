Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki olaylarla ilgili olarak 4 başmüfettiş görevlendirildi
Büyükçekmece ve Adalar adliyelerindeki adli emanet zimmet olayları sonrası Adalet Bakanlığı dört başmüfettiş görevlendirdi. 81 ildeki tüm adli emanet bürolarında sıkı ve sıklaştırılmış denetim başlatılırken kusuru olanlara adli-idari işlem uygulanacak. Soruşturmada 2 kişi tutuklandı, yurt dışına kaçan 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı
Adalet Bakanlığı, Büyükçekmece ve Adalar Adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarının ardından harekete geçti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un oluruyla, bu iki adliyede meydana gelen olayların incelenmesi için Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca dört başmüfettiş görevlendirildi.
ÜLKE GENELİNDE DENETİMLER ARTIRILACAK
Adalet Bakanlığının halihazırda belirli aralıklarla yürüttüğü denetim faaliyetleri, Bakan Tunç’un talimatı doğrultusunda artık çok daha sık, geniş kapsamlı ve yoğun şekilde gerçekleştirilecek. Bu çerçevede yalnızca Büyükçekmece ve Adalar değil, 81 ildeki tüm adliyelerde bulunan adli emanet büroları sıkı bir denetime tabi tutulacak.
Adli emanet süreçlerinde kusuru, ihmali veya sorumluluğu bulunanlar hakkında adli ve idari işlemler gecikmeksizin yapılacak.
Büyükçekmece ve Adalar’daki soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 2 kişi tutuklandı. Yurtdışına kaçtığı tespit edilen 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor.