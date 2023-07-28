Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Büyükerşen beraat ettiği davada yeniden yargılanacak

        Yılmaz Büyükerşen beraat ettiği davada yeniden yargılanacak

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve UKOME heyetindeki 12 kişinin beraat ettiği dava, Yargıtay kararının ardından yeniden görülecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükerşen beraat ettiği davada yeniden yargılanacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) heyetindeki 12 kişinin beraat ettiği davanın, Yargıtay'ın kararının ardından yeniden görüleceği bildirildi.

        Davacı Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'in avukatı Pınar Turhanoğlu Gücüyener, yaptığı açıklamada, Birsen'in 2016 yılında evinin de bulunduğu Sakarya Caddesi'nin otopark olarak kullanılması kararının iptali talebiyle Eskişehir İdare Mahkemesi'nde dava açtığını söyledi.

        Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı sonrası UKOME tarafından Sakarya Caddesi'ndeki otopark uygulamasının iptal edildiğini ancak caddenin yeniden otopark olarak kullanıldığını belirten Gücüyener, Büyükerşen ile diğer sanıkların beraat ettiğini dile getirdi.

        UKOME'nin bu yürütmeyi durdurma kararını uygulaması gerektiğini anlatan Gücüyener, şöyle konuştu:

        "Bir gün saat 11.30'da toplanmışlar, mahkeme kararının uygulanmasına ve otopark uygulamasının kaldırılmasına karar vermişler. Ertesi gün 11.30'da tekrar toplanmışlar, bu kez de caddenin tekrar otopark olarak ilan edilmesine karar vermişler. Yani aynı kararın tersini hemen bir gün sonra almışlar. Biz de bu durumla ilgili mahkeme kararı uygulanmadığı için suç duyurusunda bulunduk.

        Kamu davası açıldı ve mahkeme beraat kararı verdi. Biz daha sonra itirazlarımızı yaptık. Yargıtay oybirliğiyle bu beraat kararının kaldırılmasına karar verdi. Bunun açıkça mahkeme kararını uygulamamak olduğunu, icrai yolla görevi kötüye kullanma olduğunu belirtti. Yeniden yargılanmak üzere dosyayı yerel mahkemeye iade etti. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bu ceza davası tekrar görülecek."

        #Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
        #UKOME
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        Erdoğan: Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğiz
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        8 kişinin öldüğü faciada kazayı hatırlamadı!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        Galatasaray'dan Icardi açıklaması!
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar! Fenalık ve baygınlık geçirdiler
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Turistin 'bileklik' oyunu
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        Mersin'de çöp ev mesaisi
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        "Joao Felix Galatasaray'a giderse..."
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Fenerbahçe'nin hedefinde 2 isim var!
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Ünlülerden 'Görevimiz İptal' tepkisi
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        4’lü çapraz karaciğer nakli dünya tıp literatürüne girdi
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'