Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde bir araya gelen geçler göl üzerinde futbol oynamanın keyfini yaşadı.

Kars ile Ardahan arasında yer alan, 123 kilometrekare alana sahip olan ve yüzeyi tamamen buz tutan Çıldır Gölü'nü de ziyaret eden yerli ile yabancı turistler keyifli dakikalar geçiriyor.Yüzeyindeki buzlar kırılarak Eskimo usulü balıkçılık da yapılan deniz seviyesinden 1959 metre yüksekteki göle gelen turistler, buz üstünde yürüyüp atlı kızaklara binmenin tadını çıkartıyor.

Gölün Kars'ın Arpaçay ilçesi tarafındaki Taşbaşı köyünde bir araya gelen gençler de göl konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla buz ve karla kaplı göl üstünde futbol oynadı.Göl üzerine toprak döküp saha çizgileri oluşturan ve kale direklerini de kum torbalarından yapan gençlerin kendi aralarında seçtikleri hakem yönetiminde oynadıkları karşılaşmada renkli görüntüler oluştu.-

KALINLIĞI 40 SANTİMETREYİ BULAN BUZDA FUTBOL KEYFİ



zaman yüzeydeki kara batan gençler, 40 santimetre buzla kaplanan göl üzerinde kar ve buz tabakasına rağmen futbol oynayarak keyifli anlar yaşadı.Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler de gençlerin göldeki futbol maçını izleyip fotoğraf çekti. Turistler ayrıca gölde atlı kızak ve kar motoruna da binerek keyifli bir gün geçirdi.Gölde atlı kızakçılık yapan Dural Daşdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın güzel olmasını fırsat bilerek gölde buz üzerinde futbol oynadıklarını söyleyerek, "Çok farklı bir olay, buz üzerinden futbol oynuyoruz, buzun üzerinde biraz kar var, bu da kaymayı önlüyor. Bugün böyle bir aktivite düzenledik, çok mutluyuz, çok heyecanlı, çok zevk aldık. Buraya gelen yerli ve yabancı turistler atlı kızakları, çayı kahveyi bıraktı ve buz üzerinde maçı izledi." diye konuştu.-

"BUZDA FUTBOL OYNAYARAK BURAYA DİKKATİ ÇEKMEK İSTEDİK"

Taşbaşı köyü sakinlerinden İzzet Kaya da keyifli maç yaptıklarını ifade ederek, "Buzda futbol oynayarak buraya dikkati çekmek, bu doğa harikası gölü herkesin görmesini istedik. Bugün çok eğlendik, herkesi Çıldır Gölü'ne bekliyoruz." dedi.Aziz Daşdemir ise buz üzerinden futbol oynayarak eski günlerini bir daha yaşadığını söyleyerek, "Çocukluğumuzda bir araya gelirdik, topumuz yoktu, patlak topla böyle oynardık. Yıllar sonra arkadaşlarımız böyle bir organizasyon yaptı. Çocukluğumuzda buzda maç yapmıştık, böyle maç yapmayalı 20 yıl oldu, bugün bir araya gelerek maç yapmamız güzel oldu." sözlerine yer verdi.