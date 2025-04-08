Buzağı desteği ne zaman yatacak? Buzağı desteği ödeme tarihleri 2025

Kuzu/Oğlak Başvuruları İçin:

Başvurular üyesi olunan Tarımsal Örgüt üzerinden yapılmaktadır. Tarımsal Örgüt olmayan illerde ise bireysel başvurular İl/İlçe Müdürlüklerine yapılacaktır.

Her iki destekleme için 1. dönem başvurusu olan yetiştiricilerimiz, 2. dönem de başvuru yapmış sayılmaktadır.​