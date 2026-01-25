Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Buzda düşerek ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Buzda düşerek ağır yaralanan Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti

        Adıyaman'da buzlu yolda düşerek ağır yaralanan 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bulut, düzenlenen resmi cenaze töreninin ardından Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verildi

        Giriş: 25.01.2026 - 15:33 Güncelleme: 25.01.2026 - 15:33
        Buzda düşen Kıbrıs Gazisi hayatını kaybetti
        Adıyaman'da, buzlu yolda yaklaşık 1 hafta önce ayağının kayması sonucu düşerek ağır yaralanan Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti.

        BUZLANAN YOLDA AYAĞI KAYDI

        İHA'daki habere göre; yaklaşık 1 hafta önce Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'ndeki evinden sabahın erken saatlerinde çıktığı esnada buzlanan yolda ayağı kayan 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut, yere düşerek ağır yaralanmıştı.

        VATANDAŞLAR TARAFINDAN FARK EDİLDİ

        Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen olay sağlık ekiplerine bildirilmişti.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        1 HAFTA SONUNDA HAYATINI KAYBETTİ

        Yaklaşık 1 hafta boyunca hastanede tedavi gören Bulut, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bulut'un cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından Adıyaman Belediye Mezarlık Cami'sine getirildi.

        RESMİ CENAZE TÖRENİ YAPILDI

        Bulut için burada resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, kurum müdürleri, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kıbrıs Gazisi Fedli Bulut, Adıyaman Şehitliği'nde toprağa verildi.

