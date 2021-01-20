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Hava durumu 20 Ocak tahmin raporu: Meteoroloji'den don ve buzlanma uyarısı

Hava durumu 20 Ocak raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Peki, bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu tahminlerine göre gün içerisinde Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gün boyu kar yağışının etkili olması bekleniyor. Öte yandan, Marmara Bölgesi hariç yurdun genelinde sıcaklıların mevsim normalleri altında seyretmesi beklenirken Meteoroloji'den son dakika zirai don ve buzlanma uyarısı geldi. Bununla birlikte, Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Ege Bölgesi'nin doğusunda gün içerisinde yer yer sis etkili olacak.

BUZKESECEĞİZ| 20 Ocak hava durumu: SİS, DON, BUZ! Son dakika uyarı geldi

Hava durumu bugün nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Ocak hava durumu raporu yayınlandı mı? Geçtiğimiz hafta sonu ve haftanın ilk gününde kar yağışının etkili olduğu İstanbul ve Ankara gibi birçok şehirde yaşayanlar güne bu soruların cevabını arayarak başladı. Peki, bugün İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul'a kar yağacak mı? Öte yandan geçtiğimiz gün eksi 17 dereceye kadar hava sıcaklıklarının düştüğü Ankara hava durumu da bugün en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, bugün Ankara hava durumu nasıl? İşte, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan son dakika 20 Ocak hava durumu raporu...

MARMARA HARİÇ YURT GENELİ BUZ KESECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Bingöl, Erzurum, Iğdır çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don, kıyı kesimlerde hafif don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Marmara'da sıcaklıkların 3 ila 5 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DON VE BUZLANMA UYARISI

Kıyılarda hafif, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.MGM
A.KARAHİSAR °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu ve Hatay çevrelerinin bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, -3°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Kıyılarda hafif iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı ile birlikte, iç kesimlerde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu ve güney doğusu ile Bingöl, Erzurum ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte, sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

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