İlk kez bir kadın Ay'da yürüyecek!

Geçtiğimiz haftalarda Antartrika'dan kopan ve New York'un yaklaşık iki katı büyüklüğünde olduğu sanılan buz kütlesi bilim insanlarını heyecanlandırdı.

Antarktika'dan ayrılarak Weddell Denizi'ne doğru hareket eden A-74 isimli buz dağının altında yaklaşık 50 yıl önce hapsolmuş 5 balık türü keşfedildi.

Yüzeyin altındaki yaklaşık 30 km'lik derinlikte gerçekleştirilen çalışmalarda araştırma ekibinin kamerasına çeşit çeşit canlılar takıldı. Yüzeyden ve güneş ışıklarından bu kadar uzakta, bir buzulun altında ve buz gibi sularda yaşayan bu canlı türleri arasında yumuşakçalar, filtre besleyiciler, en az 5 farklı türde balık ve deniz yıldızları gibi çeşitli türler yer alıyor.