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Buzulların hızla eridiği İsviçre’de yeni iklim kanunu referandumda kabul edildi

İsviçre’de yapılan referandumda fosil yakıtların kesilmesini ve 2050’ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşılmasını içeren yeni iklim kanunu tasarısı kabul edildi.

Buzulların hızla eridiği İsviçre’de yeni iklim kanunu referandumda kabul edildi
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BBC TÜRKÇE

İsviçre’de yapılan referandumda fosil yakıtların kesilmesini ve 2050’ye kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşılmasını içeren yeni iklim kanunu tasarısı kabul edildi.

Alpler’deki buzulların hızlı bir şekilde eridiğine dikkat çeken hükümet, ülkenin enerji güvenliğinin ve çevrenin korunması gerektiğini vurguluyor.

Yeni kanunla ithal petrol ve gaza bağımlılıktan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş yapılması hedefleniyor.

Katılımın yüzde 42 olduğu referandumda oy verenlerin yüzde 59’u yeşil enerji teklifini desteklediklerini gösterdi.

Kanun karşıtları ise bu adımlarla enerji fiyatlarının yükseleceğinden kaygı duyuyor.

Ülkenin neredeyse bütün büyük partileri kanun tasarısını desteklerken aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi’nin (SVP) karşı çıkması referanduma gidilmesine yol açmıştı.

Enerjisinin üçte ikisini ithal eden İsviçre’de yeni kanunla 2,2 milyar dolara denk gelen bir miktar olan 2 milyar İsviçre Frangı tutarında destek, gaz ve benzinle çalışan ısıtma sistemlerinin çevre dostu alternatiflerle değiştirilmesi için kullanılacak.

Alpler’deki buzullar, 2001 ve 2022 arasında hacimlerinin üçte birini kaybetti.

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