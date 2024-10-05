Cadılar Bayramı ne zaman? Halloween hikayesi nedir, kimler tarafından kutlanır?
Cadılar Bayramı, Amerika ve Avrupa'da büyük ilgi gören bir gelenektir. Bu kutlama, özellikle cadılar, periler ve korkutucu kostümler giyerek yapılan partiler ile tanınır. Son yıllarda ülkemizde de çeşitli organizasyonlar yapılır ve Halloween'a yönelik etkinlikler düzenlenir. Peki, Cadılar Bayramı ne zaman ve hangi güne denk geliyor?
Ekim ayına girilmesiyle Cadılar Bayramı'nın tarihi araştırılan konular arasında yer aldı. Cadılar Bayramı, dünya çapında kutlanan seküler günler arasında yer alıyor. Halloween olarak adlandırılan Cadılar Bayramı'nda korkunç kostümler giyilir ve kutlamalar yapılır. Peki, Cadılar Bayramı ne zaman, hikayesi nedir ve kimler tarafından kutlanır?
CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?
Pagan ve Hristiyan köklerine dayanan Cadılar Bayramı 31 Ekim'de kutlanır. Miladi takvime göre 2024 yılında 31 Ekim Perşembe gününe denk gelmektedir.
CADILAR BAYRAMI HİKAYESİ NEDİR, KİMLER TARAFINDAN KUTLANIR?
Cadılar Bayramı'nın sembolü gülen bir bal kabağıdır ve bayram zamanı bu bal kabağının içi boşaltılarak gülen bir surat şeklinde oyulduktan sonra içinde bir mum yakılarak şeytani bir surat oluşturulmaya çalışılır. Ancak eski zamanlarda kabak yerine şalgamların oyulduğu bilinmektedir. En yaygın olarak tüketilen şekerleme, elma şekeridir. Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar.
Çocuklar korkunç kıyafetler giyerek kapı kapı gezerler ve ev sahiplerine "Şaka mı, şeker mi?" diye sorarlar. Ev sahibi "Şaka!" derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyükler çocuklara şekerleme ikram ederler veya harçlık verirler. Bu uygulamanın kökeni geçmişte Britanya'da yoksulların kapı kapı dolaşarak "ruh keki" toplaması geleneğidir. Muhafazakar Hristiyanlar ve tutucu Protestanlar ise Cadılar Bayramı'nı yanlış bulurlar ve bu sebeple kutlamazlar.