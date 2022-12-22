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Haberler Gündem İstanbul Cağaloğlu Hamamı'na Nasıl Gidilir? Cağaloğlu Hamamı Nerede, Hangi Semtte?
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Cağaloğlu Hamamı'na nasıl gidilir? Cağaloğlu Hamamı nerede, hangi semtte?

Klasik Osmanlı mimarisinin esintilerini bünyesinde barındıran Cağaloğlu Hamamı, Osmanlı döneminden günümüze taşınan hamam kültürünün en bilinen örneklerinden biridir. Hamam son derece merkezi bir noktada yer aldığından dolayı ulaşım bakımından kolay bir güzergâh sunmaktadır.

Cağaloğlu Hamamı'na Nasıl Gidilir? Cağaloğlu Hamamı Nerede, Hangi Semtte?

Cağaloğlu Hamamı'na Nasıl Gidilir?

Hamamlar yalnızca iç planı ile değil dış planıyla da büyüleyici yapılardır. Genellikle geometrik olarak dış mimarisi tasarlanan hamamlar Osmanlı döneminin vazgeçilmez kültürel aktivitelerinden biridir.

Geleneklerin yeni nesillere de taşınması bakımından son derece önemli bir değer olan hamam kültürü, Türkler tarafından Orta Asya'dan günümüze taşınmıştır. İstanbul'un en büyük çifte hamamı olan Cağaloğlu Hamamı ise klasik Osmanlı mimarisinden farklı özellikte Barok üslubunun özelliklerini taşımaktadır.

Gerek mimarisi gerekse iç tasarımıyla mutlaka görülmesi gereken bu tarihi yapıya ulaşım için birden fazla alternatif mevcuttur. Hamam Sultanahmet’e çok yakın olduğundan dolayı Sultanahmet yakının geçen herhangi bir toplu taşımayla bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Anadolu Yakasından bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler

  • Kadıköy'den Eminönü istikametine giden vapurlara ulaşım sağlayın. Buradan Kabataş - Bağcılar tramvayına aktarım yaptıktan sonra Sultanahmet durağında indikten sonra yürüyerek hamama ulaşım sağlayabilirsiniz.
  • Üsküdar üzerinden Marmaray aracılığıyla önce Sirkeci durağında iniş sağlayın. Buradan Kabataş Bağcılar tramvay hattına aktarım yaparak Sultanahmet durağında inebilirsiniz.
  • Ümraniye istikametinden gelmek isteyenler ise Üsküdar-Çekmeköy metrosunu kullanarak Üsküdar durağında inmelidir. Marmara’ya aktarma yaptıktan sonra Sirkeci durağında inerek Kabataş Bağcılar tramvayını kullanmaları gerekmektedir. Tramvay ile Sultanahmet durağında indiğinizde hamam yürüme mesafesinde yer almaktadır.
  • Kartal, Pendik, Maltepe üzerinden Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu kullanarak Ayrılıkçeşme durağında ininiz. Buradan Marmaray'a aktarma sağlayarak Sirkeci durağında indikten sonra Kabataş-Bağcılar tramvayına geçiniz. Tramvay ile Sultanahmet durağında ininiz.

Anadolu Yakasından bölgeye ulaşım sağlamak isteyenler

  • Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler istikametinden gelenler metrobüs aracılığıyla Cevizlibağ durağında inmelidir. Buradan Kabataş - Bağcılar tramvayına aktarma sağlayarak Sultanahmet durağına varış sağlamalıdır.
  • Esenler, Bayrampaşa yönünden gelenler Yenikapı-Havalimanı metrosunu kullanmalıdır. Metro ile Aksaray durağında inerek Kabataş Bağcılar tramvayına aktarma yapmaları gerekmektedir. Buradan da Sultanahmet durağına ulaşarak bölgeye ulaşım sağlanabilir.
  • Güngören, Bağcılar istikameti için herhangi bir aktarma yapmadan Kabataş Bağcılar tramvay hattıyla bölgeye ulaşım mümkündür.
  • Taksim üzerinden gelmek isterseniz öncelikle feniküleri kullanın. Fenikülerle Kabataş Bağcılar tramvay hattına aktarma yaparak Sultanahmet durağında inebilirsiniz.

Bölgeye otobüsle ulaşım sağlamak isterseniz

  • 28, 30D, 399B, 47E, 66, 99A, HVİST-12 nolu otobüs hatlarını kullanarak hamama ulaşım sağlayabilirsiniz.

Eğer Cağaloğlu Hamamı’na şahsi aracınızla ulaşmak isterseniz sahil yoluna öncelik vermelisiniz. Sahil yoluna paralel olarak devam edip Gülhane Parkının tam karşısında yer alan otoparka aracınızı park ettikten sonra kısa bir yürüme mesafesiyle hamama ulaşım sağlayabilirsiniz.

Cağaloğlu Hamamı Nerede?

Yerebatan Sarnıcı'na oldukça yakın bir konumda yer alan hamam, İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunmaktadır. Yapı Sultanahmet meydanına oldukça yakındır.

Cağaloğlu Hamamı Giriş Ücreti

Hamam ücretlendirmeyi genellikle Euro üzerinden yapmaktadır. Güncellenen fiyatlarla hamama giriş ücreti 60 euro olarak belirlenmiştir. Ayrıca hamamda yer alan paket ve servislerden yararlanmak için ekstra bir ücret ödemeniz gerekmektedir. İstanbul Rüyası Servisi, Tepeden Tırnağa Servisi, Cağaloğlu Hamamı Servisi, Lüks Osmanlı Servisi, I. Sultan Mahmut Servisi, Cağaloğlu Hamamı Büyüsü Servisi, Gelin Hamamı Servisi ve Ayak Masajı Servisi gibi paketler mevcut olup, fiyatlar seçmiş olduğunuz paketlere göre farklılık göstermektedir.

Cağaloğlu Hamamı Tarihi

1741 yılında inşası tamamlanan Cağaloğlu Hamamı I. Mahmut döneminde mimar Süleyman Ağa tarafından yaptırılmıştır. New York Times "Ölmeden Önce Gereken 1000 Yer" listesine adını yazdıran hamam, önceleri bir kütüphane amacıyla inşa ettirilmiştir. Yapılış 300 yıllık tarihiyle birlikte günümüze ulaşmayı başaran yapı, ülkemizin son büyük hamamıdır. Hamamın içinde yer alan sıcak ve soğuk su bölümleriyle Cağaloğlu Hamamı çifte hamam adını almış, özellikle yabancı turistlerin gözde ziyaret noktalarından biri haline gelmiştir.

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