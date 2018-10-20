Türk sinemasının başarılı yönetmeni Çağan Irmak’ın merakla beklenen yeni sinema filmi ‘‘Bizi Hatırla’’, 23 Kasım’da vizyona giriyor.

Araya giren uzaklıkla birlikte bir baba oğulun zamanla birbirine yabancılaşmasını konu alan bir Çağan Irmak Filmi ‘‘Bizi Hatırla’’, güçlü senaryosu ve oyuncu kadrosuyla sinema severlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Yapımcılığını Avşar filmin üstlendiği, bir Çağan Irmak filmi olan ‘‘Bizi Hatırla’’nın başrollerinde Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk, Binnur Kaya ve Sumru Yavrucuk yer alıyor...

BİZİ HATIRLA FİLMİNİN KONUSU

Kaan (Tolga Tekin) binbir emek ve zorlukla çalışma hayatında yükselmiş, başarılı bir iş kariyerine sahip olmuştur. Eşi, iki çocuğu ve işiyle ilgilenirken, bir sahil şehrinde yaşayan babası Eşref’i (Altan Erkekli) ise biraz ihmal etmiştir. Ancak günün birinde babasının geçirdiği rahatsızlık, onu babasının yanına gitmeye zorlar, ancak yoğun işlerinden ötürü babasını İstanbul’a, evine getirmeyi tercih eder.

Son derece iyi niyetli ve iyi kalpli bir insan olan Eşref bey, burada yük olduğunu hissedince geri dönmek ister. İçinde bulundukları güç durumla beraber birbirlerine ne kadar yabancılaştıklarını göreceklerdir. Bu durum Kaan için zor kararlar almayı ve sıkı bir vicdan muhasebesini gerektirecektir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ