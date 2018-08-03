Çağatay Ulusoy sorusu Burçin Terzioğlu'nu kızdırdı

Arnavutköy'de bir balıkçıda arkadaşlarıyla buluşan Burçin Terzioğlu, yaklaşık dört saat balıkçıda kaldı. Terzioğlu, restoran çıkışı meslektaşı Çağatay Ulusoy'un uyuşturucu davası hakkında konuştu. Terzioğlu, sorulara "Beni ilgilendirmez, yani o konu beni ilgilendirmiyor" yanıtını verdi