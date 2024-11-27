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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Çağdaş Atan: Açıklaması zor bir maç oynadık - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan: Açıklaması zor bir maç oynadık

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Petrocub maçının ardından yaptığı açıklamada, "Açıklaması zor bir maç oynadık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 21:55 Güncelleme: 27.11.2024 - 21:55
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        "Açıklaması zor bir maç oynadık"
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        UEFA Konferans Ligi 4. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Petrocub ile 1-1 berabere kaldı.

        Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Açıklamasının zor olduğu bir maç oynadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Çağdaş Atan, “İlk yarı çok fazla net pozisyon bulduğumuz, karşı karşıya kaçırdığımız pozisyonların olduğu ancak devre bitmeden penaltı ile golü bulduk. Rakibimiz ilk yarı hiç şut atamadı. Kırmızı kart pozisyonun ardından oyuncularımın sallandığını söyleyebilirim. Sonra oyuna tekrar hükmettik. Maalesef 2., 3. golü bulamayınca son dakika golü yedik. Çok üzgünüz. Çok söyleyecek bir şeyde bulamıyorum. 3 gün sonra fiziksel, güçlü bir takıma karşı en doğru oyuncuları bulup sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

        "MENTAL OLARAK SAVUNMAMIZ GEREKEN TEK TOPU SAVUNAMADIK"

        Sezona iyi başlamalarının ardından fiziksel bir dalgalanma beklediklerini ifade eden Atan, “Bu dalgalanmayı oyunla beraber kazanarak üstesinden geleceğimi düşünüyorduk. İyi oynayarak kazanamadığımız maçlarla bu durumu uzattık. Mental olarak savunmamız gereken tek topu savunamadık. Geçen sene ligin en az gol yiyen üçüncü takımıyken, bu sene bunu gerçekleştiremedik. Bireysel performans olarak daha yukarı çıkmamız gerekiyor. Sonradan oyuna girince bazı oyuncular o kaliteyi yakalayamıyor. Benim, ekibim ve Başakşehir için uzun bir mağlubiyet süreci oldu” şeklinde konuştu.

        "KAYBETTİĞİMİZ YA DA BERABERE KALDIĞIMIZ MAÇLARIN HEPSİNDE OYUNA ORTAKTIK"

        Konferans Ligi'nde son 16 turu için şansın devam ettiğini söyleyen Atan, “Şans her zaman var. Önemli olan bizim performans olarak daha yukarı çıkmamız. Hem kaybettiğimiz hem berabere kaldığımız maçlarda 0-0 iken kırılmalar yaşıyoruz. Kaybettiğimiz ya da berabere kaldığımız maçların hepsinde oyuna ortaktık” diyerek sözlerini tamamladı.

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