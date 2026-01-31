Çağdaş Atan: Beklentinin altında kaldığımızın farkındayız

Süper Lig’in 20’nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu.

Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Çağdaş Atan, “Topun bizde olduğu anları çok daha iyi oynayabilirdik. Beşiktaş bugün beklediğimizden çok daha istekli başladı. Bu bizi sekteye uğrattı. Oyun ilerledikçe savunma anlamında iyi durduk, bence ligde atılan en iyi gollerden birisi attık hazırlanış olarak. Bir o kadar da amatörce goller yedik. Sadece Cengiz’e arka direkte bir tane pozisyon verdiğimiz durumlarda gol yedik. 1-1’ken maçın bize gelmeye başladığına inanmıştık. Bitirişi yapamadık. Üzgünüz, yine kazanamadık. Oyun anlamında mutluyum. Yeni oyuncuların gelişiyle birlikte takımın güçlü oyun oynadığını düşünüyorum. Üzerimizde kazanamamanın verdiği bir baskı var. Uzun zamandır kazanamamak bizi sıkıntıya soktu. İnşallah önce kupa maçı sonrasında Göztepe ile final niteliğinde bir maç oynayacağız” diye konuştu.

Yeşil-beyazlı ekibin 9 haftadır kazanamadığı ve istifa etmek gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı yönünde gelen soru üzerine Çağdaş Atan, “Uzun bir seri olduğunu kabul ediyoruz. Beklentinin altında kaldığımızın farkındayız. Oyun olarak memnunum. Pes etmek gibi bir durum yok. Önümüzdeki hafta önemli bir Göztepe maçı var. Konsantre olup, kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Trabzonspor’dan Baniya ile anlaştıklarını, Olaigbe ile de anlaşmaya yakın olduklarını söyleyen Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Baniya ile anlaştık. Olaigbe’yi de istiyoruz. Kulüpler anlaştı. Oyuncunun karar verip imza atmasını bekliyoruz. Umut maç planlamamda en azından oyuna sonradan girme anlamında elimde olacaktı. Olaigbe biraz daha düşünmek isteyince maalesef Umut’u vermiş bulunduk. Ben kısa zamanda onun da çözüleceğini düşünüyorum.”

Transfer döneminin başarılı takımlarından birisi olduklarını belirten Çağdaş Atan, şikayetinin bulunmadığını ancak Anadolu kulüplerinin devre arası transfer döneminde takviye yapmakta zorlanmalarının normal olduğunu dile getirdi.