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        Çağdaş Atan'dan penaltı tepkisi!

        Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile 2-2 berabere kalana Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 23:28 Güncelleme: 08.01.2025 - 23:59
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        Çağdaş Atan'dan penaltı tepkisi!
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        Başakşehir FK, Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        İlk yarının en iyi ve formda takımına karşı oynadıklarını belirten Çağdaş Atan, “Rotasyon bekliyorduk. Biraz fazla oldu. Bu da ilk yarı bizim istememize neden oldu. Oyuncularımızla bunu konuştuk. Skoru alabilirsek oyunun her dakika serleşeceğini biliyorduk. Galatasaray, her giren oyuncudan sonra daha güçlü gelmeye başladı. İlk yarı 2-0 yapabilirdik. Bana göre bir penaltı pozisyonu vardı. Kartın rengi kırmızı olabilirdi. İkinci yarı Mertens ve Yunus oyuna girdi. Geriye doğru itildiğimizde de çok savaştık. Kötü goller yedik. İlk golde topun geçmesine izin vermememiz gerekiyordu. 10 kişi kaldıktan sonra da 11’e 11’ken de iyiydik. İkinci yarı mücadele ederek maçtan beraberlikle ayrıldık. Statü ilginç ve zor. Bana göre biraz garip bir senaryoda Galatasaray’dan alınan puan çok değerli. Son maça 4 takım aynı puanda girebilir. Takımların sadece pas yapabileceği hale gelebilir. Bir kartla takımın dışarda kalabileceği bir hal olabilir. Garip bir statü. Biz kupada çok istekliyiz. En azından final görmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Pazar günü bizim için daha zor. Duarte’nin beklemediğimiz sakatlığı; Ba, Berat ve Crespo’nun cezalı olması. Ömer Ali döndü ama 90 dakika oynayacak durumda değil. Pazar günü şapkadan tavşan çıkartmamız gerekiyor” diye konuştu.

        "YABANCI VAR KONUSUNDA HİÇBİR FİKRİM YOK"

        Hakemlerle ilgili sezon sonuna kadar konuşmak istemediğini dile getiren Çağdaş Atan, “Bunun için ne zamanım ne de gücüm var. Geçen hafta söyleyeceklerimi söyledim. Hissettiklerimi söyledim. Bugünkü hakemin yönetimiyle ilgili söyleyecek bir şey yok. Sadece şaşkınım. Yabancı VAR konusunda hiçbir fikrim yok. İnşallah Türk futbolu için hayırlısı olur” ifadelerini kullandı.

        "BENİM BAŞARISIZLIĞIM BAZI KESİMLERİ MUTLU EDECEK"

        Yakaladığı başarıyı küçümseyenlerin olduğunu belirten Atan, “Bugüne kadar 30 tane maç oynadık. Her gün analiz, antrenman var. Bizi eleştiren insanlar olacak. Sosyal medyada konuşanlar olacak. Fanatizm uğruna konuşanlar olacak. Bunların hepsi bir gün kaybolacak. Bu sinire agresifliğe, hiç gerek yok. Her şey bir gün kaybolacak. Fanatizmin ne kadar gereksiz olduğunu anlayacaklar. İşime odaklanmış bir teknik direktörüm. Ben buralara tırnaklarımla kazıyarak geldim. 5 sene yardımcılığım var. 5 sene teknik direktörlük hayatım var. Kimse bana bunları ödül olarak vermedi. Sosyal medyayı çok takip etmiyorum. Benim başarısızlığım bazı kesimleri mutlu edecek. Ben onları mutlu etmek istemiyorum. Ben ekibimle beraber yatıp, kalkıp futbola konsantreyim. Benim geçen sene yapmış olduğum başarıyı bile küçümsüyorlar. Piatek’in 9 haftada 0 golü vardı. 40 golü geçti. Deniz asist kralı oldu. Hamza’yı oynatıyoruz. Opoku’nun Kemen’in geldikleri seviye belli. Bu takımı 4’üncülüğe getirmem bile küçümsendi. Bu işin sonucunda başarısızlık da var alır ceketimizi çıkarız. Bana güvenen insanları görüyorum. Biz birbirimizi geliştiriyoruz. Onlar beni iyi antrenör yapıyor ben de onların kariyerlerini daha iyi hale getirmeye çalışıyorum. Ben işimle anılmak istiyorum.”

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