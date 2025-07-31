Çağdaş Atan ilk 11'i bozmadı!

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Bulgar ekibi Cherno More'yi ağırladıkları karşılaşmanın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Miguel Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Ivan Brnic ve Nuno Da Costa ilk 11'i ile çıktı.