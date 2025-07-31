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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Çağdaş Atan ilk 11'i bozmadı - Futbol Haberleri

        Çağdaş Atan ilk 11'i bozmadı

        UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Bulgaristan ekibi Cherno More'yi konuk eden İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, 1-0 kazandıkları ilk maçın başlangıç kadrosunda değişiklik yapmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 21:07 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:07
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        Çağdaş Atan ilk 11'i bozmadı!
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        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Bulgar ekibi Cherno More'yi ağırladıkları karşılaşmanın ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

        Turuncu-lacivertli futbol takımı, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakaya Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Miguel Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Ivan Brnic ve Nuno Da Costa ilk 11'i ile çıktı.

        Başakşehir'in yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Olivier Kemen, Davie Selke, Eldor Shomurodov, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Yağız Dilek ve Festy Ebosele yer aldı.

        İstanbul temsilcisinde sakatlığı bulunan Jerome Opoku, kadroda yer almadı.

        CHERNO MORE'DE 2 DEĞİŞİKLİK

        Bulgaristan temsilcisi Cherno More'de teknik direktör Ilian Iliev, ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

        Iliev, 1-0 mağlup oldukları ilk müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan Asen Chandarov ile Nikolay Zlatev'i yedeğe çekti.

        Bulgar teknik adam, bu oyuncuların yerine Rosen Stefanov ile Georgi Lazarov'u ilk 11'de tercih etti.

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