Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Çağdaş Atan: Oynadığımız oyun ümit verdi - Rams Başakşehir Haberleri

        Çağdaş Atan: Oynadığımız oyun ümit verdi

        Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, oyun olarak maç içerisinde istediklerini her şeyi yaptıklarını söyleyerek, "Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 20:33 Güncelleme: 28.10.2024 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Oynadığımız oyun ümit verdi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "BERKE TAKIMI OYUNDA TUTTU"

        Hafta içi ağır bir mağlubiyetten sonra maça çıktıklarını söyleyen Atan, “Özellikle bana hiç yakışmayan mağlubiyetten sonra diyorum çünkü çok fazla ben kullanan bir teknik adam değilim. Tamamen sorumlusu olarak kendimi gördüğüm ağır mağlubiyetten sonra bugün ligde puan olarak birebir rakip olarak gözüken, yendiğimizde rakibimizin üzerine çıkabileceğim maçta büyük üstünlük kurduk. Oyun olarak istediğimiz her şeyi yaptık. Topa sahip olduk, iyi ataklar yaptık, ceza sahasına çok girdik, uzun pozisyonlarda vuruşlar yaptık, Berke takımını oyunda tuttu” diye konuştu.

        "OYNANAN OYUN GELECEK ADINA ÜMİT VERDİ"

        Son dönemde oynadıkları maçlarda net pozisyonlara girdiklerini ancak 1-0’ı yakalamak konusunda sorun yaşadıklarını belirten Atan, “1-0 geriye düşüyoruz, ondan sonra oyunu çevirmeye çabalıyoruz. 0-0 ve 1-0’da oynana oyun, her şey kusursuza yakındı, eksik olan sadece ceza sahasında bitirici vuruşlar ve topu filenin içine sokabilmekti. Kenardan iyi yönetilen bir takıma karşı, domine oyun bizi biraz daha ayağa kaldıracak gibi gözükür, büyük bir fırsatı da kaçırdığımızın farkındayız. Kazansaydık 17 puanla diğer rakiplerimizin arkasında sıralanacaktık. Oynanan oyun gelecek adına ümit verdi. Bugün takımın coşkusu çok iyiydi” ifadelerini kullandı.

        Ayrıca Çağdaş Atan, tedavisi devam eden Serdar Gürler'in, çarşamba günü takımla çalışmalara başlayacağını aktardı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Katliam gibi kazada bilirkişi raporu açıklandı: Otobüs şoförü asli kusurlu bulundu
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!