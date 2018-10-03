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Edoardo Tresoldi
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Çağdaş sanatın önemli ismi Edoardo Tresoldi Türkiye'de

Uzay zaman boyutunu aşmak ve sanatla dünya arasında görsel bir diyalog oluşturmak için transparan tel örgü yüzeyler ve endüstriyel malzemeler kullandığı tasarımlarını hayata geçiren Edoardo Tresoldi, İstanbul’a geliyor. Sanatında alan ve alan boyutunu aşmak için şeffaflıkla oynayan ve sanat ile yeryüzü arasında fiziksel sınırlamaları ortadan kaldıran Tresoldi, 9 Ekim Salı İTÜ Maçka Kampüsünde, mimarlar, mimarlık öğrencileri, mühendisler ve tasarımcılarla bir araya gelmeye hazırlanıyor

03.10.2018 - 11:10 | Güncelleme:

Geberit, bu yıl Arkitera Mimarlık Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirdiği ‘Zamanın Ötesinde Tasarım Kâşifleri’ etkinliğine kaldığı yerden devam ediyor. 9 Ekim Salı günü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka kampüsünde 6’ıncısı düzenlenecek etkinliğin bu yılki konuğu ise çağdaş sanatın dünya çapındaki en önemli temsilcilerinden biri olan Edoardo Tresoldi.

Tresoldi, alan ve alan boyutunu aşmak için mesh ve endüstriyel materyallerden oluşan şeffaflık oyunlarıyla mimarlık gibi farklı disiplinlerin nasıl ortağı olduğunu konuklarla paylaşacak.

2013'ten bu yana, ‘genius loci’ (yerin ruhu) ve peyzaj öğeleri çalışması üzerine araştırmalarına odaklanarak kamusal alan projeleri gerçekleştiren Tresoldi, Ocak 2017'de Forbes tarafından 30 yaşın altında en etkili 30 Avrupalı ​​sanatçının arasında gösterildi.

İtalya'da yaşayan sanatçı, heykeller, sahne tasarımları ve hatta bazen daha kapsamlı yerleştirmeler de yapıyor. Archetype isimli çalışma, mimari ve doğanın sürekli ilişki içinde olduğu, insanı tarafından yorumlanmış bir bahçe. Tasarım, 7.000 metrekarelik etkinlik mekanını tamamen kaplıyor.

Hem üst taraftan hem de alt tarafından aydınlatılan asma telden kubbeler, kolonlar ve kemerler; yarı geçirgen, hayaletvari bir görünüme sahip. Öte yandan Edoardo Tresoldi, Siponto Arkeoloji Parkı‘nda (İtalya) yer alan erken dönem Hıristiyan kilisesini tel örgüleri kullanarak ayağa kaldırdı. ‘Basilica di Siponto’ adlı restitüsyon çalışması, boşluğun içinde yarattığı transparan hacimle ziyaretçilerin ışık ve gölge oyunları arasında bir deneyim yaşamasını sağlıyor.

COACHELLA MÜZİK FESTİVALİ'NE DAMGA VURDU

California'da düzenlenen Coachella Müzik Festivali’ne damga vuran Tresoldi, tasarladığı ‘Etherea’ ile katılımcıların ilgi odağı oldu. Diğer yapıların yanı sıra iki hafta alanda kalan Etherea, katılımcıların kendileriyle kendi diyaloglarını oluşturmalarını sağlayan bir yer olarak beğeni kazandı. Etherea, çok boyutlu bir deneyim yaratan müzik performanslarının yanında yer aldı. Enstalasyon, Neoklasik ve Barok mimariden esinlenen üç şeffaf heykelden oluşuyor. Üç strüktür de şekil olarak birbirinin aynısı olsa da farklı ölçeklerde oluşturulmuş. 11, 16 ve 22 metre yüksekliğindeki kurulumlar, sıra halinde tek bir eksene oturtulmuş.

9 Ekim Salı günü İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka kampüsünde tasarımcı ve mimarlar ile bir araya gelecek olan Edoardo Tresoldi, konferansta; “Yokluk Maddesinden Metafizik Harabeye” konulu bir konuşma yapacak. Konuşmasının ardından Tresoldi, merak edilen sorulara da yanıt verecek.

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