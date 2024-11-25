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        Haberler Spor Tenis Çağla Büyükakçay, Dominik'te 2. oldu - Tenis Haberleri

        Çağla Büyükakçay, Dominik'te 2. oldu

        Çağla Büyükakçay, Santo Domingo Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde karşılaştığı ABD'li Clervie Ngounoue'ye 2-1 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:57 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:57
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        Çağla Büyükakçay, Dominik'te 2. oldu!
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        Santo Domingo Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finaline kalan Çağla Büyükakçay, ABD'li raket Clervie Ngounoue'ye 2-1 mağlup oldu.

        Dünya 426 numarası Çağla, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da düzenlenen toplam 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasının finalinde, klasmanın 335. basamağındaki Ngounoue ile karşılaştı.

        Sert zemindeki organizasyonun final maçını 6-3, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybeden Çağla, organizasyonda ikinci oldu.

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