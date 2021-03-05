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Çağla Demir kimdir? Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir kaç yaşında ve nereli?

Çağla Demir Çukur dizisine katılmasıyla merak ediliyor. Oyunculuk kariyerine Medcezir dizisiyle başlayan Çağla Demir araştırılıyor. İzleyiciler 'Çağla Demir kim?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Çağla Demir kimdir? Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir kaç yaşında ve nereli? İşte hayatına dair detaylar...

Çağla Demir kimdir? Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir kaç yaşında ve nereli?

Çağla Demir kimdir? Sorusu merak ediliyor. SHOW TV'nin sevilen dizisi Çukur'a yeni katılan Çağla Demir araştırılıyor. Peki, Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir kimdir? Çağla Demir kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ÇAĞLA DEMİR KİMDİR?

Çağla Demir, 1992 yılında Samsun'da dünyaya geldi. Dizi oyuncusu olan Çağla Demir , Tümay Özokur Atölye’de oyunculuk eğitimi aldı.

Bir dönem modellik yapan Çağla Demir’in ilk oyunculuk deneyimini Medcezir ile yaşadı.

2015-2017 yılları arasında yayınlanan Kara Sevda dizisinde 'Çağla' karakterine hayat verdi. Star Tv'de yayınlanan, başrolü Hande Erçel, Tolgahan Sayışman ve Berk Hakman'ın paylaştığı Siyah İnci dizisinde 'Ece' karakterini canlandırmıştır. Kocaman Ailem, Elimi Bırakma dizilerinin kadrosunda da yer aldı.

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